Retro-Endspiele bei den Australian Open Return of the Living Legends

Die Tennis-Fans fühlen sich bei den Australian Open 2017 in der Zeit zurückversetzt. Bei den Frauen kommt es zum insgesamt 28. Schwestern-Duell zwischen Serena und Venus Williams. Im Herrenfinale duellieren sich mit Roger Federer und Rafael Nadal die zwei erfolgreichsten Spieler der vergangenen zwei Jahrzehnte. Das letzte Mal gab es diese Konstellationen beim gleichen Grand-Slam-Turnier vor elf Jahren in Wimbledon.

Und als ob die vielen Zuschauer nicht schon so auf ihre Kosten kommen würden, können die Bryan-Brothers im Doppel-Endspiel nach über zweijähriger Grand-Slam-Abstinenz eine weitere Bestmarke setzen. Die Endspiele im Überblick:

Frauen-Finale, Serena vs. Venus Williams (Head to Head 16:11)

Dass Venus Williams nach überstandener Krankheit wieder konkurrenzfähig ist, dürfte auch den größten Skeptikern nicht entgangen sein. Spätestens nach ihrem verlorenen Halbfinale in Wimbledon gegen Angelique Kerber im vergangenen Jahr. Dass sie aber mit 36 Jahren noch einmal in ein Major-Finale einziehen würde, ist beachtlich: Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin trifft am Samstag (9.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport) auf ihre Schwester Serena, die sich gleichzeitig anschickt, ihren 23. Major-Titel zu gewinnen und die sich damit in der ewigen Rangliste zwischen Steffi Graf und Margaret Court schieben würde.

Vor 19 Jahren trafen die beiden Schwestern erstmals bei einem Grand Slam aufeinander. In der zweiten Runde der Australian Open gewann damals Venus. Doch Serena entwickelte sich schnell und bezwang ihre Schwester zwischen Mai 2002 und Januar 2003 in vier aufeinanderfolgenden Grand-Slam-Finals. Während Venus im Laufe ihrer Karriere mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen hatte, bahnte sich Serena ihren Weg Richtung Tennis-Legende. Dabei ließ sich die heute 35-Jährige, die seit 2012 von Patrick Mouratoglou trainiert wird, auch von einem zwischenzeitlichen Verlust der Weltranglistenführung nicht zurückwerfen. Diese kann sie sich nun mit einem Erfolg im Endspiel zurückholen. 309 Wochen führte sie die Weltrangliste bereits an, ihre Schwester hingegen "nur" elf.

Herren-Finale, Roger Federer vs. Rafael Nadal (Head to Head 11:23)

Am Sonntag (9.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport) treffen Roger Federer und Rafael Nadal zum 35. Mal aufeinander. Anhänger der beiden Athleten denken zurück an große Momente, wie das Finale von Wimbledon 2008, das von Boris Becker einst zum besten Match der Geschichte gekürt wurde. Oder das Endspiel der Australian Open 2009, als der Sieger, in dem Fall Nadal, erst nach 4:48 Stunden feststand.

Mit 35 Jahren befindet sich Federer auf der Zielgeraden seiner Karriere, ein Sieg in Australien wäre nach sechsmonatiger Verletzungspause eine Sensation. Doch es sind nicht nur die großen Partien, die in Erinnerung bleiben. Federer steht für seinen starken Aufschlag und gefühlvolle Volleys. Nadal für seinen Willen, auch aussichtslose Ballwechsel nicht abzuschenken. Seine Vorhand setzte neue Maßstäbe. Kurz gesagt: Es ist das Duell der totalen Gegensätze, in das Nadal trotz seines epischen fünf-Satz-Matchs gegen Grigor Dimitrow als Favorit geht.

Doppel-Finale der Herren, Bob und Mike Bryan vs. Henri Kontinen und John Peers (Head to Head 0:3)

Im Schatten der großen Stars spielen auch zwei andere "Veteranen" der Tennis-Szene immer noch. Die Zwillinge Bob und Mike Bryan, mittlerweile 38 Jahre alt, stehen in ihrem insgesamt zehnten Australian-Open-Finale. Mit 16 Grand-Slam-Titeln liegen die beiden in der Bestenliste überraschend nur auf dem zweiten Rang, lediglich John Newcombe aus Australien konnte zwischen 1965 und 1976 einmal mehr bei einem der vier wichtigen Turniere gewinnen. Womöglich ist das auch der Grund, weshalb die Bryans ihre Karriere noch nicht beenden haben.

Doch der Abschied auf Raten hat bereits begonnen: Kurz vor dem Turnierstart in Melbourne gaben die beiden bekannt, nie wieder im Davis Cup für die USA spielen zu wollen. Eigentlich sollte nach den Olympischen Spielen in Rio, bei denen die beiden leer ausgingen, Schluss sein. Doch nun könnte das erfolgreichste Doppel der Geschichte (insgesamt 112 Titel) sich auch noch den letzten verbliebenen Rekord sichern, den das Duo nicht hält. Im Endspiel treffen die an Nummer drei gesetzten Bryans am Samstag auf Henri Kontinen (Finnland) und John Peers (Australien) (11 Uhr). Die Chancen auf einen Sieg gegen das Legenden-Duo stehen aber gut: In drei Partien gab das noch eher unbekannte Paar keinen einzigen Satz gegen die Bryans ab.