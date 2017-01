Australian Open Serena Williams zieht in dritte Runde ein

Die US-Amerikanerin Serena Williams ist in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Gegen die Tschechin Lucie Safarova setzte sich Williams nach 86 Minuten 6:3, 6:4 durch. Sollte die 35-Jährige das Turnier in Melbourne zum siebten Mal gewinnen, könnte sie mit insgesamt 23 Grand-Slam-Titeln Steffi Graf überholen und einen neuen Rekord für die Open Era aufstellen.

Im vergangenen Jahr unterlag Williams im Finale gegen Angelique Kerber, die bereits gestern durch einen Dreisatz-Sieg gegen Carina Witthöft die dritte Runde erreicht hatte.

Ausgeschieden ist dagegen die an Nummer drei gesetzte Agnieszka Radwanska. Die Polin unterlag in ihrem Zweitrunden-Match der Weltranglisten-79. Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien mit 3:6, 2:6. Schon in der ersten Runde war die an Nummer vier gesetzte Rumänin Simona Halep an Shelby Rogers aus den USA gescheitert.