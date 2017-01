Australian Open Halep scheitert, Murray weiter

Die an Nummer vier gesetzte Mitfavoritin Simona Halep ist gleich in der ersten Runde der Australian Open gescheitert. Die Rumänin verlor in Melbourne gegen Shelby Rogers 3:6, 1:6. Die beiden deutschen Spielerinnen Julia Görges und Mona Barthel haben dagegen die zweite Runde erreicht. Ein deutsches Duell zwischen Görges und Laura Siegemund in der zweiten Runde wird es nach dem Aus der deutschen Nummer zwei jedoch nicht geben. Ausgeschieden ist auch Annika Beck.

Bei den Männern gewann der Weltranglistenerste Andy Murray nach anfänglichen Schwierigkeiten glatt in drei Sätzen 7:5, 7:6, 6:2 gegen Illya Marchenko. Hingegen brauchte der an fünf gesetzte Kei Nishikori fünf Sätze, bevor er Andrey Kuznetsov 5:7, 6:1, 6:4, 6:7, 6:2 besiegt hatte. Der Deutsche Mischa Zverev siegte 6:3, 7:6, 6:4 gegen den Spanier Guillermo García-López und feierte nach langer Durststrecke wieder ein Erfolgserlebnis in Melbourne. "Ich war hier zehn Jahre nicht in der zweiten Runde. Ich habe lange genug gewartet", sagte der 29-jährige Hamburger.

Görges setzte sich in Melbourne 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Tschechin Katerina Siniakova durch, die als Weltranglisten-37. 20 Plätze besser notiert ist als die Deutsche. Dabei lag Görges im zweiten Satz bereits 0:2 zurück, drehte dann aber noch das Match. "Insgesamt bin ich zufrieden, dass ich durch solche Bedingungen durchgekommen bin", sagte Görges nach der Partie auf dem direkt an Straßenbahngleisen gelegenen Platz 19.

Görges trifft in der zweiten Runde am Mittwoch auf die frühere Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien. Siegemund unterlag Jankovic in einem verbissen geführten Duell 1:6, 6:1, 4:6 und machte in der mehr als zweieinhalb Stunden langen Partie bei mittäglicher Hitze viele Fehler. Annika Beck unterlag Ashleigh Barty nach anfänglicher 3:0-Führung 4:6, 5:7 und konnte der einstigen Juniorensiegerin von Wimbledon zu wenig entgegensetzen.

Für einen erfolgreichen Auftakt aus deutscher Sicht hatte zuvor Mona Barthel gesorgt. Die über die Qualifikation ins Hauptfeld gerückte 26-Jährige gewann 6:3, 7:6 gegen die Australierin Destanee Aiava. Die 16 Jahre alte Lokalmatadorin ist die Nummer 273 der Welt und war dank einer Wildcard dabei. Die nach gesundheitlichen Problemen auf Rang 181 der Weltrangliste abgerutschte Barthel trifft nun auf Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico.