Baseball-Star Aaron Judge Schön brutal

Amerikanische Sportfans mögen vor allem zwei Dinge: Heldengeschichten und Statistiken. Kein Wunder, dass sie Baseballstar Aaron Judge lieben. Der 25 Jahre alte Debütant bricht derzeit im Wochentakt Rekorde.

Die größtmögliche Aufmerksamkeit ist ihm auch deshalb gewiss, weil er das im Trikot der New York Yankees tut, mit 27 World-Series-Siegen Rekordmeister der Major League Baseball (MLB).

Die erfolgsverwöhnten Yankees-Fans haben sich nach einem Heilsbringer wie ihm gesehnt, der sie zur Dominanz vergangener Jahre zurückführen soll. Nach der letzten großen Glanzphase mit vier Titeln zwischen 1996 und 2000 folgte nur noch eine weitere Meisterschaft (2009). Seitdem wartet man in der Bronx auf den nächsten Triumph und auf den nächsten Superstar, der in die Fußstapfen der Baseball-Ikonen Babe Ruth, Joe DiMaggio und Derek Jeter treten kann.

Judge ist ihr designierter Nachfolger und wird schon in seiner Rookie-Saison als Anwärter auf den Titel des wertvollsten Spielers (MVP) gehandelt.

Homerun gleich im ersten Spiel

Der letzte MVP der Yankees war Alex Rodríguez, der die Auszeichnung 2005 und 2007 erhielt, später durch einen Dopingskandal Negativschlagzeilen machte und seine Karriere am 12. August 2016 beendete. Genau einen Tag später feierte Judge sein Debüt bei den Yankees - und wie. Gleich schlug er einen Homerun. Judge hatte den Staffelstab von Rodríguez übernommen und dann das getan, was er am besten kann: den Ball auf die Tribüne dreschen. Das hätte noch Glück sein können, mittlerweile ist klar: Es war eine Verheißung.

In der vergangenen Saison kam Judge aufgrund einer Verletzung nur auf eine Handvoll Einsätze als Ersatzmann. Vor dieser Spielzeit schaffte er trotzdem den Sprung ins erste Team, allerdings auf der wenig glamourösen Position im Right Field. Die Außenfeld-Spieler stehen meist nur herum und selten im Fokus. Spektakuläre Fänge sind eher die Ausnahme, dafür besteht immer die Gefahr, durch fallengelassene Bälle zum Gespött zu werden.

Aber aufgestellt wird der 2,01 Meter große Modellathlet ohnehin nicht aufgrund seiner Defensivqualitäten, sondern wegen der Urgewalt, mit der er an den Schlag geht. Früh in der Saison pulverisierte Judge die Rekorde für den schnellsten und längsten Homerun seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2009. Noch bemerkenswerter als diese Bestmarken ist die Konstanz des Rookies: Judge schlägt den Ball nämlich nicht nur in Ausnahmefällen schneller, höher und weiter als alle anderen, sondern in für Gegner beängstigender Regelmäßigkeit.

Rekord der Legende DiMaggio gebrochen

In den ersten 26 Spielen der laufenden Saison kam er auf 13 Homeruns - und war damit der jüngste Spieler, dem das gelang. Bis zum All-Star-Game ließ er 17 weitere folgen und hat damit schon jetzt den 81 Jahre alten Yankee-Rookie-Rekord des legendären DiMaggio überboten, der in seiner ersten Saison 1936 29 Homeruns erzielt hatte. Judges Kommentar zu seinem Bestwert: "Bisher habe ich viel Spaß. Ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann, in dieser Position zu sein."

Die Superlativen zugeneigte US-Sportpresse ist begeistert von dem unbeschwerten und bescheidenen jungen Mann mit dem mächtigen Bumms. "Erhabenheit mit einem Hauch von Mythologie; Schönheit aber auch Brutalität", attestierte Joel Sherman von der "New York Post" Judges Schlägen und konstatierte, dass er das gesamte Spiel auf eine höhere Stufe hebe, sodass man sich unwillkürlich frage, "ob man irgendetwas Vergleichbares überhaupt schon mal gesehen" habe.

Judge eignet sich auch deshalb besonders gut als typisch amerikanischer Held, weil sein Aufstieg aus dem Nichts begann. Beim Fachmagazin "Baseball America", das regelmäßig die interessantesten Nachwuchsspieler auflistet, tauchte er 2010 nicht unter den 200 höchstgehandelten Anwärtern für einen möglichen Draft auf. Die Yankees verpflichteten ihn schließlich 2013 an Position 32. Fast wäre er gar nicht in der MLB, sondern in der NFL oder NBA gelandet.

Er hätte auch Basketballer werden können

Denn in der kalifornischen Linden High School machte Judge zwar als begabter Pitcher auf sich aufmerksam, stellte nebenbei aber auch Rekorde in anderen Sportarten auf. Als Center schaffte er es mit dem besten Punkteschnitt in die "All-State"-Basketball-Auswahl, die renommierten Colleges Notre Dame, UCLA und Stanford wollten ihn als Football-Spieler verpflichten. Doch Judge entschied sich gegen die verlockenden Angebote, für den Baseball und damit für die weit weniger glamourösen Fresno State Bulldogs.

Die Entscheidung hat sich bezahlt gemacht. Der Hype um den neuen Baseball-Superstar erreicht regelmäßig neue Höhen - im selben Rhythmus, in dem Judge Rekorde bricht. Im Yankee Stadium wurde ihm zu Ehren ein eigener Fanbereich eingerichtet. In der "Judge's Chamber" jubeln mit Richterperücken verkleidete Fans und fordern wie im Gerichtssaal die Anwesenden auf, sich zu erheben, wenn der neue Star am Schlag ist. Die Merchandising-Produzenten können Autogrammkarten gar nicht so schnell drucken, wie sie vergriffen sind. Das handsignierte Trikot, in dem Judge am 28. Mai seinen ersten Grand Slam erzielt hatte, wurde für über 45.000 Dollar versteigert.

Judge selber lässt sich von dem Rummel um seine Person nicht aus der Ruhe bringen. Millionenschwere Sponsorenverträge hat er bislang abgelehnt. Seine Begründung: "Im Moment will ich einfach Baseball spielen."