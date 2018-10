Die Boston Red Sox haben im vierten Spiel der Best-of-five-Serie gegen den Rekordmeister New York Yankees den dritten Sieg eingefahren und somit das Viertelfinal-Duell für sich entschieden. Gegen den großen Rivalen reichte ein 4:3-Sieg, um in das Halbfinale einzuziehen. Dort wartet der Titelverteidiger Houston Astros.

Das Spiel im Yankee-Stadium war durchaus knapp. Nachdem das Team aus New York am Vortag noch eine 1:16-Klatsche hinnehmen musste, arbeitete es sich im vierten Spiel der Serie von einem 1:4-Rückstand auf ein 3:4 heran. Die Entscheidung, das dritte Aus der Yankees an der ersten Base, fiel schließlich durch Hilfe des Videoschiedsrichters, der die Entscheidung des Schiedsrichters bestätigte.

Für Boston, das Überraschungsteam der Stunde, ist es die erste Teilnahme an der American League Championship Series seit 2013. Im zweiten Halbfinale treten die Milwaukee Brewers gegen die Los Angeles Dodgers an.