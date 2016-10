World Series im Baseball Cleveland vergibt ersten Matchball

Die Cleveland Indians haben ihren ersten Matchball zum Gewinn der World Series nicht genutzt. Der zweimalige Meister verlor das fünfte Finalspiel der Major League Baseball (MLB) im legendären Wrigley Field bei den Chicago Cubs 2:3 und führt damit in der Best-of-Seven-Serie nur noch 3:2. In den kommenden beiden Finalspielen kann Cleveland im eigenen Stadion den ersten Titel seit 1948 klar machen.

Für die Cubs, die seit 1908 auf den Gewinn der World Series warten, war es nach zwei Heimniederlagen in Folge der erste Sieg im Wrigley Field. "Wir haben mit dem Rücken zur Wand unsere beste Leistung gebracht", sagte Chicagos Third Baseman Kris Bryant. Dies gibt den Cubs Hoffnung für Spiel sechs (Mittwoch deutscher Zeit, 1 Uhr; TV: Sport1 US) im Progressive Field in Cleveland.

Die Statistik spricht aber klar für die Indians: Von 34 Teams, die seit der Einführung des derzeitigen Formats im Jahr 1925 in der World Series 3:1 geführt hatten, holten 29 auch den Titel. Zuletzt reichte ein solcher Vorsprung zehnmal in Folge.