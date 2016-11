Baseball Cubs-Star Bryant zum MVP gewählt

Die Chicago Cubs dürfen sich nach dem historischen Gewinn der World Series über den nächsten Erfolg freuen. Chicagos Third Baseman Kris Bryant ist als wertvollster Spieler (MVP) der National League ausgezeichnet worden. Diese Ehre wurde zuletzt 1998 einem Cubs-Spieler zuteil, als Homerun-König Sammy Sosa den MVP-Titel verliehen bekam. In der American League wurde Mike Trout von den Los Angeles Angels zum MVP gekürt. Den wertvollsten Spieler wählen seit 1931 professionelle Baseball-Journalisten von der Baseball Writers Association of America.

Der 24 Jahre alte Bryant gehörte zu den Schlüsselspielern der Cubs, die erstmals seit 1908 die Meisterschaft holten. Bryant ist erst der vierte Baseballer, der im Jahr nach der Auszeichnung als Rookie der Saison auch MVP wurde. Der 25 Jahre alte Trout kam zum zweiten Mal nach 2014 zu MVP-Ehren. Der Outfielder war zudem 2012, 2013 und 2015 Zweiter geworden. Für die Angels ist es aber nicht mehr als ein Trostpreis: Der Meister von 2002 hatte die Playoffs klar verpasst.