Höchstdotierter Vertrag der Sportgeschichte 430 Millionen Dollar für zwölf Jahre Baseball

In der Major League Baseball (MLB) bahnt sich ein Rekord-Deal an. Die Los Angeles Angels und der zweimalige MVP Mike Trout stehen kurz vor Abschluss eines neuen Vertrags, der Trout in den nächsten zwölf Jahren bis zu 430 Millionen US-Dollar (etwa 378 Millionen Euro) garantieren würde. Das berichtet unter anderem ESPN. Es wäre der höchstdotierte Vertrag der Sportgeschichte.

Trout spielt seit 2011 für die Angels und gehört zu den größten Talenten im Baseball. Statistisch ist er in seiner Altersklasse einer der Besten der MLB-Geschichte. Unter anderem hat der 27-Jährige in seinen ersten acht Saisons schon 240 Homeruns geschlagen.

2014 und 2016 wurde Trout zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt und nahm fünfmal am MLB-All-Star-Game teil. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2020. Danach wäre er der wohl begehrteste Profi auf dem Markt gewesen. Dem wollen die Angels zuvorkommen. Durch die Verlängerung käme er auf ein Jahresgehalt von 36 Millionen US-Dollar (etwa 31,7 Millionen Euro) - auch das wäre Bestwert in der MLB.

Bislang hält der mexikanische Boxer Saúl "Canelo" Álvarez den Rekord für den höchstdotierten Vertrag eines Sportlers. Im Oktober 2018 einigte sich Álvarez mit der Streaming-Plattform Dazn auf eine exklusive Zusammenarbeit, die ihm für fünf Jahre und elf Kämpfe mindestens 365 Millionen US-Dollar (etwa 321 Millionen Euro) garantieren soll.