Baseball "Die Menschen weinten auf der Straße"

Der Jubel kannte keine Grenzen. Unmittelbar nachdem Charlie Culbertson zwischen der zweiten und dritten Base einen flachen Schlag aus der Luft gefischt hatte, warf er die Arme in die Luft und sprintete zu seinem Pitcher Kenley Jansen. Es war der Moment, in dem feststand, dass die Los Angeles Dodgers zum ersten Mal seit 1988 die World Series erreicht haben, das Finale um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga. Es ist die 19. World Series für die Dodgers, nur die Yankees und die Giants haben öfter um den Meistertitel gespielt.

In der Finalserie, die in der Nacht zu Mittwoch beginnt, treffen sie auf die Houston Astros. Das Team aus Texas wurde erst 1962 gegründet. Die Sympathien der neutralen Zuschauer dürften eher beim traditionsreichen Franchise aus Los Angeles liegen. Obwohl viele ältere Baseball-Fans der Meinung sind, dass die Dodgers eigentlich nicht an die Westküste gehören.

Von den Grays über die Bridegrooms zu den Dodgers

Bis zur Saison 1957 spielten die Dodgers in New York. Gegründet wurde das Team 1883 unter dem Namen Brooklyn Baseball Club. Bekannt waren sie zunächst als die Brooklyn Grays, später als Bridegrooms, Superbas, Trolley Dodgers, Robins - und schließlich seit 1932 als Brooklyn Dodgers, auf deutsch die "Ausweicher", weil man in Brooklyn zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich nur überleben konnte, wenn man es irgendwie schaffte, den Straßenbahnen auszuweichen.

Als Gründungsmitglied gehört das Team seit 1903 der Major League Baseball (MLB) an. 1947 stellten die Dodgers mit dem legendären Jackie Robinson als erstes Team einen afroamerikanischen Spieler auf und durchbrachen damit die sogenannte "color barrier". In New York lieferten sie sich packende Derbys mit den Yankees und den Giants. Es stand außer Frage, dass die Dodgers nach Brooklyn gehörten. Entsprechend groß war der Schock, als der Umzug nach Los Angeles verkündet wurde.

"Die Menschen haben auf der Straße geweint"

"Es war ein trauriger Tag. Die Menschen haben auf der Straße geweint", sagt Jill Diamond, die beide Seiten der Geschichte kennt. Sie ist in Brooklyn geboren und groß geworden, hat mittlerweile aber auch ein Haus in Los Angeles. Nicht wegen der Dodgers, sondern wegen des Wetters.

"L.A. liebt die Dodgers, aber sie haben auch in New York immer noch viele Fans. Sie sind nicht umgezogen, weil sie unbeliebt waren. Ganz im Gegenteil. Aber im Gegensatz zu Los Angeles konnte ihnen New York einfach nicht das bieten, was sie wollten."

Umzug nach Queens? Nein, Danke!

Was die Dodgers wollten, war in den Fünfzigerjahren das, was Walter O'Malley wollte. Der Immobilien-Mogul hatte das Team 1950 mit dem Ziel übernommen, vom kleinen und veralteten Ebbets Field in ein modernes Stadion mit besserer Infrastruktur umzuziehen, das er selber bauen wollte. Allerdings verweigerte ihm die Stadt den Kauf der dafür notwendigen Fläche und bot stattdessen das Areal in Flushing Meadows im Stadtteil Queens an, auf dem später die Anlage für die US Open im Tennis gebaut wurde.

Ein Umzug innerhalb New Yorks kam für O'Malley nicht in Frage, deswegen begann er Verhandlungen mit der Stadt Los Angeles, die auf der Suche nach einem MLB-Team war. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Baseball an der Westküste, weil die langen und beschwerlichen Zugreisen nicht mit dem enggestrickten Spielplan vereinbar waren. Erst durch regelmäßige Non-Stop-Flüge zwischen den Metropolen im Osten und Westen wurde es möglich, für vier oder fünf Spiele pro Woche von einer Küste an die andere zu reisen.

Eigentlich wollten die Verantwortlichen aus L.A. die Washington Senators anwerben, nahmen aber gerne das noch traditions- und erfolgreichere Team aus Brooklyn. Sie gaben O'Malley das Land, das er wollte. Die Heimspiele werden bis heute im 1962 eröffneten Dodgers Stadium mit 56.000 Plätzen ausgetragen. Parallel zu den Dodgers zogen auch die New York Giants um, die in San Francisco landeten, und ihre erbitterte Rivalität mit an die Westküste brachten.

Große Erfolge in Los Angeles

Der Umzug fiel in eine große Dodgers-Ära. In den zehn Jahren, bevor sie die Stadt wechselten, hatten sie fünfmal die World Series erreicht. 1955 gewannen sie zum ersten Mal die Meisterschaft - natürlich gegen die in dieser Zeit überragenden Yankees. Ein Jahr später unterlagen sie dem Stadtrivalen in einer der dramatischsten Finalserien aller Zeiten 3:4.

Erfolgreicher wurden sie in Los Angeles: 1959, 1963 und 1965 gewannen die Dodgers die World Series - angeführt von Pitcher Sandy Koufax, der sechsmal in Folge zum Allstar und 1963 sogar zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde. Obwohl er seine größte Zeit an der Westküste erlebte, hat er seine Herkunft nie vergessen.

1989 feierte die Lafayette High School in Coney Island ihr 50-jähriges Jubiläum, Jill Diamond war als Alumni zur Feier eingeladen und erinnert sich, dass ein Brief des ehemaligen Schülers Koufax vorgelesen wurde. Er schrieb: "You can take the Dodgers out of Brooklyn, but you can't take Brooklyn out of the Dodgers."

Trotz der historischen Verbindung ist es Diamond wie den meisten New Yorkern egal, wer die World Series gewinnt: "Die Yankees sind gegen die Astros ausgeschieden, damit ist die Saison beendet."