Baseball World Series Dodgers gewinnen Hitzeschlacht von Los Angeles

Die Los Angeles Dodgers haben einen erfolgreichen Auftakt in die World Series der Major League Baseball (MLB) gefeiert. Das Team gewann Spiel eins der Best-of-seven-Serie im Dodgers Stadium gegen die Houston Astros 3:1. Das zweite Duell findet in der Nacht zum Donnerstag erneut in Los Angeles statt.

Los Angeles' Star-Pitcher Clayton Kershaw bewies vor mehr als 54.000 Zuschauern seine Klasse und kam auf sieben Innings und elf Strikeouts. "Ich habe mich heute gut gefühlt. Es war so heiß, das ist gar nicht warmwerden musste", sagte Kershaw über den Erfolg und die hohen Temperaturen in Los Angeles. Zu Spielbeginn herrschten knapp 40 Grad Celsius.

Astros-Manager A.J. Hinch sagte zur Niederlage seiner Mannschaft: "Heute war einfach der Tag von Kershaw." Die Astros hatten im Playoff-Halbfinale Rekordmeister New York Yankees ausgeschaltet und spielen erstmals seit zwölf Jahren wieder in der World Series um den Titel. Für die Dodgers, die sich im Halbfinale 4:1 gegen Meister Chicago Cubs durchgesetzt haben, ist es die erste Finalteilnahme seit 29 Jahren.