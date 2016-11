Insolventer Basketball-Klub Phoenix Hagen stellt Spielbetrieb ein

Basketball-Bundesligist Phoenix Hagen will den Spielbetrieb in der höchsten deutschen Spielklasse im Dezember einstellen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verein auf Nachfrage. Bei einem Sponsorentermin des Klubs hatte Geschäftsführer Patrick Seidel erklärt, dass die zum Weiterspielen erforderliche Summe von 800.000 Euro nicht aufgebracht werden könne. "Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass wir das nicht schaffen", sagte Seidel. Stattdessen wolle man noch die Partien in Ludwigsburg (4. Dezember) und gegen Braunschweig (10. Dezember) absolvieren und sich anschließend aus der BBL zurückziehen.

Hagen hatte im Oktober einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt und war von der Liga mit einem Punktabzug belegt worden. Die Mannschaft, die noch kein Saisonspiel gewonnen hat, steht aktuell mit minus vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Klub plant derzeit, nach einem geordneten Rückzug im kommenden Sommer in der zweitklassigen ProA neu zu starten. Die Basketball-Bundesliga kündigte für den frühen Nachmittag eine Stellungnahme zum weiteren Ablauf nach dem geplanten Hagener Rückzug an. Ohne Hagen wären die Telekom Baskets Bonn der letzte verbliebene Erstligist aus Nordrhein-Westfalen.