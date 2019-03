Basketball Deutschland bewirbt sich um Austragung der EM 2021

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat sich als einer von sieben möglichen Ausrichtern um die Austragung der Basketball-Europameisterschaft 2021 beworben. Das gab der europäische Verband Fiba Europe bekannt. Neben Deutschland wollen Estland, Georgien, Italien, Slowenien, Tschechien und Ungarn Gastgeber des Turniers werden.

Insgesamt werden vier Kandidaten den Zuschlag bekommen, da die Vorrundenspiele der EM seit 2015 in vier verschiedenen Ländern ausgetragen werden. Eines der Länder veranstaltet zusätzlich die anschließende Finalrunde. Der DBB hat eine Bewerbung für beide Runden eingereicht. Die Vorrunde soll in Köln, die Finalrunde in Berlin gespielt werden.

"Das große Interesse vieler europäischer Verbände zeigt uns, dass die Anziehungskraft dieses Events nach wie vor vorhanden ist - wenn nicht sogar stärker wird", sagte Kamil Novak, Generalsekretär der Fiba Europe. "Wir sind mehr als sicher, dass wir vier ideale Ausrichter finden werden." Das Fiba-Europe-Board entscheidet in der ersten Juli-Hälfte, welche vier Gastgeber den Zuschlag bekommen.

"Würde mich für die Basketballfreunde in Deutschland freuen"

"Es sind starke Länder, die sich beworben haben. Wir sind frohen Mutes und wollen eine ebenso starke Bewerbung abgeben", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Ich würde mich für die Basketballfreunde in Deutschland freuen, wenn wir den Zuschlag bekämen."

Bei der Europameisterschaft 2015 war Deutschland neben Frankreich, Kroatien und Litauen eines der Länder, in denen Spiele der Vorrunde stattfanden. Frankreich richtete die Hauptrunde des Turnier aus. 2017 waren Türkei, Israel, Finnland und Rumänien die Gastgeber, seitdem wird die EM nur noch alle vier Jahre gespielt.

Deutschland war zuletzt 1993 Gastgeber einer EM-Endrunde. Zu dieser Zeit fand noch das gesamte Turnier in einem Land statt. Es war zugleich der größte Erfolg des deutschen Basketballs: Die DBB-Auswahl, angeführt von Center Christian Welp, wurde durch einen Sieg über Russland in der Münchner Olympiahalle Europameister.