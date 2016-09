Basketball Deutschland ist für die EM qualifiziert

Dank der besten Leistung in diesem Sommer haben sich die deutschen Basketballer doch noch als Gruppenerster für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming gewann in den Niederlanden 82:51 (40:26) und sicherte sich damit das Ticket zur EM 2017 in der Türkei, Israel, Finnland und Rumänien. Der Start in die Zeit nach Dirk Nowitzki, der im vergangenen Sommer seinen Rücktritt erklärt hatte, glückte somit nach einer holprigen Qualifikation am Ende sicher.

Nach den beiden überraschenden Niederlagen im Hinspiel gegen die Niederlande und in Dänemark hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Leiden unter Druck gestanden. Bei einer Niederlage hätte das erstmalige Verpassen einer EM seit 25 Jahren gedroht. Doch die von zahlreichen Absagen gebeutelte deutsche Mannschaft behielt die Nerven und siegte am Ende deutlich.

Bester Werfer war Johannes Voigtmann mit 15 Punkten. Auch Daniel Theis und Paul Zipser trafen zweistellig. Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 22. November statt.