Basketball-Coach Bauermann wird Trainer in Würzburg

Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann wird neuer Coach beim Basketball-Bundesligisten s. Oliver Würzburg. Der 59-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2019/20, wie Würzburgs Geschäftsführer Gunars Balodis der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Für Dirk Bauermann sprach neben seiner Vita natürlich seine langfristige Perspektive, die er für den Standort Würzburg gedenkt umzusetzen."

Bauermann wird seinen neuen Job bereits am Neujahrstag antreten. Die "Main-Post" hatte zuvor über die Personalie berichtet. Der ambitionierte Club hatte sich am Freitag nach einer enttäuschenden Hinrunde von seinem bisherigen Coach Doug Spradley getrennt.

Bauermann hatte von 2003 bis 2011 die deutsche Nationalmannschaft betreut, zuletzt war er als Vereinstrainer in Russland tätig gewesen. Auch in der Bundesliga war er unter anderem als Coach von Bayern München, in Leverkusen, Hagen und Bamberg aktiv.