Nowitzkis 30.000 NBA-Punkte Geboren für die Crunch-Time

In wichtigen Momenten, der sogenannten Crunch-Time, ist es in der NBA üblich, dem treffsichersten und besten Schützen den Ball zu überlassen. Mitspieler versuchen dann, ihren wichtigsten Spieler in Position zu bringen, um ihm einen freien Wurf zu ermöglichen. So war es auch im Februar beim Spiel der Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers.

38 Sekunden vor dem Ende bekam Dirk Nowitzki den Ball, sein Team lag mit zwei Punkten in Rückstand. Nowitzki nahm einen Drei-Punkte-Wurf und, wie sollte es auch anders sein, traf. Doch die Mavs gerieten erneut in Rückstand. Fünf Sekunden waren noch auf der Uhr, Nowitzki versuchte es erneut und verwandelte einen weiteren Dreier. In der Halle hielt es niemanden mehr auf den Plätzen.

Es sind die Momente, für die Nowitzki geboren wurde. So und so ähnlich verwandelte der mittlerweile 38-Jährige unzählige Würfe in der besten Basketball-Liga der Welt, teilweise aus schier aussichtslosen Positionen bringt er Zuschauer regelmäßig zum Staunen. Nun hat er eine historische Marke geknackt: In der Partie gegen die die Los Angeles Lakers (122:111) machte er seinen 30.000. Punkt.

Bislang waren in der 71-jährigen NBA-Historie nur Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) und Wilt Chamberlain (31.419) erfolgreicher als Deutschlands bester Basketballer. Nowitzki ist der sechste Spieler, der die 30.000-Punkte-Marke überschritten hat. Nach dem Spiel gegen die Lakers steht er bei 30.005 Punkten.

Dass Nowitzki zu den großen Legenden seines Sports zählt, ist spätestens seit dem Triumph seines Teams in den Finals vor sechs Jahren unbestritten. Dass er aber auch im Alter von 38 Jahren noch das Herzstück der Mavs ist, beeindruckt. Sein langjähriger Coach Rick Carlisle wird nicht müde zu betonen, dass Nowitzki derjenige ist, der ein Spiel in eine gewisse Richtung lenken kann. Ein mögliches Karriereende rückt näher - bis dahin dürfte der 2,13 Meter große Power Forward weiter für Gänsehautmomente sorgen.

SPIEGEL ONLINE blickt zurück auf Dirk Nowitzkis größte Meilensteine seit seinem Debüt am 5. Februar 1999: