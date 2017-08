Basketball-EM 2017 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse der Eurobasket

Die 40. Basketball-Europameisterschaft, offiziell Eurobasket 2017, wird vom 31. August bis 17. September 2017 in vier Ländern ausgetragen. Je eine Vorrundengruppe wird in Finnland (Helsinki), Israel (Tel Aviv), Rumänien (Cluj-Napoca) und der Türkei (Istanbul) gespielt, die K.-o.-Runde dann komplett in Istanbul. Es ist das letzte Mal, dass die EM im zweijährigen Turnus stattfindet, die nächste Eurobasket wird erst 2021 ausgetragen. Außerdem ist der Sieger nicht wie bisher automatisch für die nächste WM qualifiziert.

Insgesamt 24 Länder nehmen dieses Jahr an der EM teil, auch Deutschland hat sich für das Turnier qualifiziert. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) trifft in Tel Aviv auf Litauen, Italien, Israel, Georgien und die Ukraine. Ziel ist mindestens das Erreichen des Achtelfinales.

Spielplan Vorrunde (alle Zeiten MESZ)

Die ersten Vier jeder Gruppe erreichen die Finalrunde in Istanbul, die im K.o.-System ausgetragen wird.

Gruppe A in Helsinki

31.8.17: Slowenien - Polen (12.45 Uhr)

31.8.17: Island - Griechenland (15.30 Uhr)

31.8.17: Frankreich - Finnland (19.00 Uhr)

02.9.17: Polen - Island (12.45 Uhr)

02.9.17: Griechenland - Frankreich (15.30 Uhr)

02.9.17: Finnland - Slowenien (19.00 Uhr)

03.9.17: Frankreich - Island (12.45 Uhr)

03.9.17: Slowenien - Griechenland (15.30 Uhr)

03.9.17: Finnland - Polen (19.00 Uhr)

05.9.17: Island - Slowenien (12.45 Uhr)

05.9.17: Polen - Frankreich (15.30 Uhr)

05.9.17: Griechenland - Finnland (19.00 Uhr)

06.9.17: Slowenien - Frankreich (13.45 Uhr)

06.9.17: Griechenland - Polen (16.30 Uhr)

06.9.17: Finnland - Island (19.45 Uhr)

Gruppe B in Tel Aviv

31.8.17: Deutschland - Ukraine (14.45 Uhr)

31.8.17: Litauen - Georgien (17.30 Uhr)

31.8.17: Italien - Israel (20.30 Uhr)

02.9.17: Georgien - Deutschland (14.45 Uhr)

02.9.17: Ukraine - Italien (17.30 Uhr)

02.9.17: Israel - Litauen (20.30 Uhr)

03.9.17: Georgien - Ukraine (14.45 Uhr)

03.9.17: Litauen - Italien (17.30 Uhr)

03.9.17: Deutschland - Israel (20.30 Uhr)

05.9.17: Ukraine - Litauen (14.45 Uhr)

05.9.17: Italien - Deutschland (17.30 Uhr)

05.9.17: Israel - Georgien (20.30 Uhr)

06.9.17: Deutschland - Litauen (13.45 Uhr)

06.9.17: Georgien - Italien (16.30 Uhr)

06.9.17: Island - Ukraine (19.45 Uhr)

Gruppe C in Cluj-Napoca

01.9.17: Ungarn - Kroatien (14.00 Uhr)

01.9.17: Spanien - Montenegro (16.45 Uhr)

01.9.17: Rumänien - Tschechien (19.30 Uhr)

02.9.17: Montenegro - Ungarn (14.00 Uhr)

02.9.17: Tschechien - Spanien (16.45 Uhr)

02.9.17: Kroatien - Rumänien (19.30 Uhr)

04.9.17: Ungarn - Tschechien (14.00 Uhr)

04.9.17: Montenegro - Kroatien (16.45 Uhr)

04.9.17: Spanien - Rumänien (19.30 Uhr)

05.9.17: Tschechien - Montenegro (14.00 Uhr)

05.9.17: Kroatien - Spanien (16.45 Uhr)

05.9.17: Rumänien - Ungarn (19.30 Uhr)

07.9.17: Tschechien - Kroatien (13.30 Uhr)

07.9.17: Ungarn - Spanien (16.15 Uhr)

07.9.17: Montenegro - Rumänien (19.45 Uhr)

Gruppe D in Istanbul

01.9.17: Belgien - Großbritannien (13.15 Uhr)

01.9.17: Serbien - Lettland (16.00 Uhr)

01.9.17: Türkei - Russland (20.00 Uhr)

02.9.17: Lettland - Belgien (13.15 Uhr)

02.9.17: Russland - Serbien (16.00 Uhr)

02.9.17: Großbritannien - Türkei (20.00 Uhr)

04.9.17: Lettland - Großbritannien (13.15 Uhr)

04.9.17: Belgien - Russland (16.00 Uhr)

04.9.17: Serbien - Türkei (20.00 Uhr)

05.9.17: Russland - Lettland (13.15 Uhr)

05.9.17: Großbritannien - Serbien (16.00 Uhr)

05.9.17: Türkei - Belgien (20.00 Uhr)

07.9.17: Russland - Großbritannien (13.30 Uhr)

07.9.17: Belgien - Serbien (16.15 Uhr)

07.9.17: Lettland - Türkei (19.45 Uhr)

Achtelfinale (Zeiten offen)

09.9.17: 2. Gruppe B - 3. Gruppe A

09.9.17: 1. Gruppe A - 4. Gruppe B

09.9.17: 1. Gruppe B - 4. Gruppe A

09.9.17: 2. Gruppe A - 3. Gruppe B

10.9.17: 1. Gruppe C - 4. Gruppe D

10.9.17: 2. Gruppe D - 3. Gruppe C

10.9.17: 2. Gruppe C - 3. Gruppe D

10.9.17: 1. Gruppe D - 4. Gruppe C

Viertelfinale (Zeiten offen)

12.9.17: 2. Gruppe B/3. Gruppe A - 1. Gruppe C/4. Gruppe D

12.9.17: 1. Gruppe A/4. Gruppe B - 2. Gruppe D/3. Gruppe C

13.9.17: 1. Gruppe B/4. Gruppe A - 2. Gruppe C/3. Gruppe D

13.9.17: 2. Gruppe A/3. Gruppe B - 1. Gruppe D/4. Gruppe C

Halbfinale

14.9.17: Sieger VF 1 - Sieger VF 2 (20.30 Uhr)

15.9.17: Sieger VF 3 - Sieger VF 4 (20.30 Uhr)

Spiel um Platz 3

17.9.17: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 (16.00 Uhr)

Finale

17.9.17: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 (20.30 Uhr)

Wie kann ich die EM live im TV sehen?

Im Free-TV können Sie die EM nicht live sehen. ARD und ZDF verzichteten nach schwachen Einschaltquoten bei der EM-Vorrunde 2015 auf die Liverechte für dieses Turnier. Allerdings sind trotzdem alle deutschen Spiele sowie viele weitere Partien der EM live und kostenlos zu sehen - die Deutsche Telekom hat sich die Rechte gesichert. Die Spiele laufen im Pay-TV bei EntertainTV, online (www.telekomsport.de) und mobil über die Telekom Sport App.

Für das Free-TV hat sich Sport1 die Rechte für die Highlights der deutschen Partien sowie der Halbfinale und des Endspiels gesichert.

Der deutsche Kader für die Eurobasket 2017

Nach der EM vor zwei Jahren trat Dirk Nowitzki aus der Nationalmannschaft zurück. Nun hat vollends die Ära ohne den mittlerweile 39-jährigen NBA-Superstar begonnen. Wichtigster und bester Spieler ist Point Guard Dennis Schröder von den Atlanta Hawks. Er ist nicht der einzige NBA-Profi im Kader, auch Daniel Theis, der im Sommer aus Bamberg zu den Boston Celtics wechselte, ist dabei. Mit Paul Zipser, der sich vergangene Saison bei den Chicago Bulls in die Startformation spielte, und Nowitzkis neuem Teamkollegen bei den Dallas Mavericks, Maximilian Kleber, fehlen hingegen zwei weitere deutsche NBA-Spieler. Beide bereiten sich schon auf die kommende Saison vor.

Kader: Ismet Akpinar (Guard, ratiopharm Ulm), Danilo Barthel (Forward, FC Bayern), Robin Benzing (Forward, zuletzt Basket Saragossa), Isaiah Hartenstein (Center, zuletzt Zalgiris Kaunas), Patrick Heckmann (Forward, Brose Bamberg), Maodo Lo (Guard, Brose Bamberg), Dennis Schröder (Guard, Atlanta Hawks), Lucca Staiger (Guard, Brose Bamberg), Karsten Tadda (Guard, EWE Baskets Oldenburg), Daniel Theis (Forward, Boston Celtics), Johannes Thiemann (Center, MHP Riesen Ludwigsburg), Johannes Voigtmann (Center, Saski Baskonia)

Trainer: Chris Fleming

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger Spanien muss zwar auf vier Stars verzichten, kann aber trotzdem noch genug Top-Spieler aufbieten, um als Top-Favorit ins Turnier zu gehen. Angeführt wird das Team von den Gasol-Brüdern Pau und Marc. Zuletzt konnten sich die Iberer bei drei der vergangenen vier Europameisterschaften durchsetzen (2009, 2011 und 2015), dazu kommt ein dritter Platz 2013.

Deutschlands Vorrundengruppengegner Litauen ist nach zwei zweiten Plätzen ebenfalls stark einzuschätzen, der letzte EM-Titel der Basketballnation liegt nun auch schon 14 Jahre zurück. Das Team ist sehr ausgeglichen besetzt, womöglich fehlt aber der eine herausragende Spieler, der die Mannschaft zur Goldmedaille führen kann.

Unter normalen Umständen würden auch Frankreich, Europameister von 2013 und EM-Zweiter von 2015, und der Olympia-Zweite Serbien zu den Top-Favoriten zählen. Doch beide Team müssen auf einige ihrer besten Spieler verzichten. Sie sind aber dennoch Medaillenkandidaten.

Basketball-Europameister seit 1991 Jahr Team 2015 Spanien (80:63 vs Litauen) 2013 Frankreich (80:66 vs Litauen) 2011 Spanien (98:85 vs Frankreich) 2009 Spanien (85:63 vs Serbien) 2007 Russland (60:59 vs Spanien) 2005 Griechenland (78:62 vs Deutschland) 2003 Litauen (93:84 vs Spanien) 2001 Serbien und Montenegro (78:69 vs Türkei) 1999 Italien (64:56 vs Spanien) 1997 Serbien und Montenegro (61:49 vs Italien) 1995 Serbien und Montenegro (96:90 vs Litauen) 1993 Deutschland (71:70 vs Russland) 1991 Jugoslawien* (88:73 vs Italien) *1992 bis 2003 trat Serbien unter der Bezeichnung Jugoslawien an

Wer sind die Stars?

Tatsächlich fehlen einige der größten Stars aus der NBA und Europa. Wie bereits erwähnt hat es Frankreich und Serbien besonders hart getroffen. Die Franzosen müssen auf Tony Parker, Rudy Gobert und Nicolas Batum verzichten. Den Serben fehlen Spielmacher Milos Teodosic, Nikola Jokic, Nemanja Bjelica und Miroslav Raduljica. Auch Spanien fehlen einige Stammkräfte: Sergio Llull, Serge Ibaka, Nikola Mirotic und Rudy Fernández. Für alle Fans besonders ärgerlich dürfte jedoch der Ausfall des Griechen Giannis Antetokounmpo sein. Der "Greek Freak" ist auf dem Sprung zum NBA-Superstar, mit ihm wäre Griechenland neben Spanien wohl der Top-Anwärter auf den EM-Titel.

Trotz dieser vielen Ausfälle gibt es noch genug herausragende Akteure bei der EM zu sehen. Zu ihnen zählt auch Deutschlands Dennis Schröder. Spanien kann auf Pau und Marc Gasol (San Antonio Spurs bzw. Memphis Grizzlies) sowie Ricky Rubio (Utah Jazz) bauen. Lettland setzt seine Hoffnungen in Kristaps Porzingis von den New York Knicks. Spannend wird auch zu sehen, wie sich Ausnahmetalent Luka Doncic (Real Madrid) für Slowenien schlägt. In der Vorbereitung konnte der 18-Jährige bereits überzeugen. Außerdem dabei: Dario Saric (Kroatien), Nando de Colo und Evan Fournier (Frankreich), NBA-Champion Zaza Pachulia (Georgien), Ioannis Bourousis (Griechenland), Marco Belinelli (Italien), Jonas Valanciunas (Litauen) und der 2,21 Meter große Center Boban Marjanovic (Serbien).