Basketball-EM Deutschland bezwingt auch Georgien

Angeführt von einem starken Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. In Tel Aviv schlug das Team von Bundestrainer Chris Fleming Georgien 67:57 (41:36), es war der zweite Sieg im zweiten Spiel. Zum Auftakt hatte es einen klaren Erfolg gegen die Ukraine gegeben (75:63).

Top-Scorer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) war wie im ersten Gruppenspiel NBA-Profi Schröder mit 23 Punkten. Nach drei engen Vierteln setzte sich Deutschland im Schlussabschnitt mit einem 12:2-Lauf entscheidend ab, Robin Benzing traf in dieser Phase zwei wichtige Dreier. Bei der geschlossenen Teamleistung punkteten elf der zwölf deutschen Spieler.

Damit kann die DBB-Auswahl am Sonntag (20.30 Uhr) gegen Gastgeber Israel schon den entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Danach warten mit Italien (Dienstag) und Litauen (Mittwoch) noch zwei starke Gegner. Vier Teams aus jeder Sechsergruppe kommen in die Runde der letzten 16, die Finalrunde wird dann in Istanbul ausgespielt.