Basketball-EM Deutschland verspielt klare Führung gegen Israel

Die deutschen Basketballer haben bei der Europameisterschaft ihr drittes Gruppenspiel verloren und müssen plötzlich wieder um den Einzug in die K.o.-Phase bangen: Das Team um NBA-Star Dennis Schröder unterlag trotz einer 16-Punkte-Führung im Schlussabschnitt Gastgeber Israel 80:82 (43:43) und verpasste den wohl entscheidenden Schritt Richtung Achtelfinale.

Schröder mit 20 Punkten und Daniel Theis mit 15 Punkten und 15 Rebounds konnten letztlich nicht verhindern, dass der Weg in die Runde der letzten 16 wieder deutlich schwieriger wird. Nun warten die vermeintlich stärksten Gruppengegner auf das Team von Bundestrainer Chris Fleming.

Der EM-Zweite von 2005 steht in den Duellen mit Italien am Dienstag (17.30) und Litauen am Mittwoch (13.45 Uhr/beide Spiele bei telekomsport.de) weiter in der Pflicht. Vier von sechs Teams kommen in die Finalrunde, die ab Samstag in der Türkei ausgetragen wird. 2013 und 2015 war Deutschland bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Gegen Israel konnte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) lange an die überzeugenden Auftritte gegen die Ukraine (75:63) und Georgien (67:57) anknüpfen und kassierte nur aufgrund einer völlig verkorksten Schlussphase als letzte Mannschaft der Gruppe B eine Niederlage. Vor allem in der Offensive verloren Schröder und Co. völlig den Rhythmus.