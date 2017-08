Basketball-EM Schröder führt Deutschland zum Auftaktsieg

Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben ihr Auftaktspiel bei der EM souverän gewonnen. Gegen die Ukraine setzte sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming in Tel Aviv/Israel 75:63 (39:33) durch. Zwar erwischte die deutsche Nationalmannschaft einen schwachen Start in die Partie, schaffte am Ende aber den ersten Schritt Richtung Achtelfinale.

Das lag vor allem an Schröder: Der Spielmacher von den Atlanta Hawks war mit 32 Punkten, sieben Assists und fünf Rebounds der Sieggarant für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Schröder stellte damit einen persönlichen Rekord im Nationaltrikot auf. Ebenfalls zweistellig traf Kapitän Robin Benzing (17 Punkte).

Am Samstag geht es in der Gruppe B im zweiten Vorrundenspiel gegen das deutlich stärker einzuschätzende Georgien. Die übrigen Gruppengegner sind Gastgeber Israel (Sonntag), Italien (Dienstag) und Litauen (Mittwoch). Nur vier Teams kommen ins Achtelfinale, auch deshalb war ein Sieg gegen Außenseiter Ukraine zum Auftakt Pflicht.