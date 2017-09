Basketball-EM Deutschland verpasst Sensation gegen Spanien

Die deutschen Basketballer haben im Viertelfinale der Basketball-EM die Sensation verpasst und gegen Titelverteidiger Spanien 72:84 verloren. Für den Deutschen Basketball Bund erzielte Dennis Schröder 27 Punkte und acht Assists, während bei den Spaniern Marc Gasol mit 28 Zählern am erfolgreichsten war. Deutschland, das als klarer Außenseiter in das Duell mit den ungeschlagenen Spaniern gegangen war, hielt lange mit, musste sich schlussendlich jedoch der Klasse des dreifachen Europameisters beugen.

Den besseren Start erwischte die DBB-Auswahl. Die Deutschen begannen nach dem unerwarteten Achtelfinalerfolg gegen Frankreich selbstbewusst und trafen mehrere anspruchsvolle Würfe. Spanien dagegen tat sich ungewohnt schwer: Die angriffsstarken Iberer benötigten über drei Minuten für ihren ersten Korberfolg. Für Gefahr sorgten hauptsächlich ihre Top-Stars: Die Brüder Pau und Marc Gasol erzielten die ersten 14 Punkte ihres Teams. Auf deutscher Seite erhielt der eng verteidigte Schröder gute Unterstützung, weshalb Deutschland das erste Viertel mit einer überraschenden 19:16-Führung beendete.

In der Folge zeigten die Spanier jedoch mehr und mehr ihre individuelle Klasse - an beiden Enden des Feldes: Unter dem eigenen Korb gewährten sie Deutschland kaum noch einfache Abschlüsse, während das Team von Bundestrainer Chris Fleming die Gasol-Brüder trotz guter Verteidigung weiterhin nicht in den Griff bekam. Mitte des zweiten Viertels war es ein Dreier von Marc Gasol, der die Spanier erstmals in Führung brachte (30:27).

Anschließend hielt Deutschland weiter dagegen, verlor jedoch mit zunehmender Spieldauer den Anschluss. Vor allem Center Marc Gasol, der allein im dritten Viertel für 15 Punkte sorgte, hatte Anteil an kontinuierlich wachsenden Vorsprung Spaniens und daran, dass sein Team über weite Strecken der zweiten Hälfte eine zweistellige Führung verwaltete. Am Ende siegte der Favorit klar 84:72.

Im Halbfinale treffen die Spanier am Donnerstag (20.30 Uhr) entweder auf Lettland oder auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Slowenen.

Für Bundestrainer Chris Fleming war es die letzte Partie als DBB-Coach, er wird künftig ausschließlich als NBA-Assitenzcoach bei den Brooklyn Nets tätig sein. Für ihn übernimmt der bisherige Co-Trainer Deutschlands, Henrik Rödl.