Basketball-EM Deutschland verliert Duell um Gruppensieg

Deutschlands Basketballer haben das abschließende Gruppenspiel der Europameisterschaft 72:89 (43:47) gegen Mitfavorit Litauen verloren. Damit beendet das Team von Bundestrainer Chris Fleming die Vorrunde auf Platz zwei.

Anders als in der DBB-Partie am Dienstag gegen Italien entwickelte sich in Tel Aviv vom Start weg ein offensives ausgerichtetes Spiel. Die Litauer, vor allem auf den großen Positionen exzellent besetzt, fanden immer wieder Wege unter den deutschen Korb und dominierten den Reboundkampf in der Zone. Deutschland hielt zunächst mit verbesserten Wurfquoten aus der Distanz dagegen - und einmal mehr mit Dennis Schröder, der mit diesmal 26 Punkten wie schon in den vorangegangenen Gruppenspielen Topscorer des DBB war.

Allerdings konnte auch Schröder nicht verhindern, dass Litauen mit Ausnahme weniger Sekunden im zweiten Viertel konstant in Führung lag, woran 2,11-Meter-Center Jonas Valanciunas mit 27 Punkten und 15 Rebounds den größten Anteil hatte. So blieben die Deutschen zwar lange in Schlagdistanz, doch mit zunehmender Spieldauer zogen die Balten davon. Im vierten Viertel verwalteten die Litauer über weite Strecken einen zweistelligen Vorsprung.

Nun hat das deutsche Team drei Tage Zeit zur Regeneration, ehe es am Samstag in Istanbul gegen Frankreich um den Einzug ins Viertelfinale geht. Die Équipe Tricolore war als Titelkandidat ins Turnier gestartet, konnte bislang jedoch nur bedingt überzeugen und geht nach der Niederlage im finalen Gruppenspiel gegen Slowenien (78:95) nur als Tabellendritter in die K.o.-Runde.