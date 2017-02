Basketball Früherer NBA-Profi De Melo tot aufgefunden

Der frühere NBA-Profi Fabricio Paulino de Melo ist in seinem Heimatland Brasilien im Alter von nur 26 Jahren tot aufgefunden worden. Dies bestätigte die Polizei des südöstlichen Bundestaats Minas Gerais auf Anfrage. Medienberichten zufolge stellte der ärztliche Notdienst den Tod des Basketballers am Vortag fest, nachdem sie einen entsprechenden Notruf aus seinem Elternhaus in der Gemeinde Juiz de Fora erhalten hatte. Die Todesursache war zunächst unklar.

De Melo spielte in der NBA-Saison 2012/2013 für die Boston Celtics, danach stand er im Kader der Memphis Grizzlies und Dallas Mavericks. Als Teamkollege von Dirk Nowitzki absolvierte der Center bei den Texanern aber kein reguläres Saisonspiel.