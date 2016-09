Basketball-Nationalspieler Pleiß wechselt zu Galatasaray Istanbul

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß wechselt aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zu Galatasaray Istanbul. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, den türkischen Top-Klub in Liga und Euroleague vertreten zu dürfen", sagte der 26 Jahre alte Center, der zunächst für ein Jahr unterschrieb: "Galatasaray ist eine der Top-Adressen im europäischen Basketball, und ich bin froh, nun Teil dieses Traditionsvereins zu sein."

Anfang September hatten sich die Philadelphia 76ers vom 2,18 Meter großen Spieler getrennt, der nach einer mäßigen Rookie-Saison erst eine Woche zuvor als Teil eines größeren Trades von den Utah Jazz an die Ostküste gewechselt war.

Seine offene Zukunft veranlasste Pleiß, die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (71:75) zu verlassen. Er wollte sich bei Trainingscamps der Brooklyn Nets und der San Antonio Spurs für einen neuen NBA-Vertrag empfehlen, was ihm Kritik einbrachte. "Mich hat es sehr beschäftigt, das DBB-Team in einer Phase verlassen zu haben, die nicht optimal war", sagte Pleiß.

Der Deutsche bereitet sich nun auf seine neue Aufgabe vor - und hakt das Thema Amerika erst einmal ab. "Ich beschäftige mich nicht mehr damit. Was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, war extrem lehrreich. Ich fokussiere mich jetzt auf Galatasaray", sagte Pleiß.