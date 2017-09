Beachsoccer in Deutschland "Gegen die Brasilianer brauchst du gar nicht erst zu spielen"

SPIEGEL ONLINE: Herr Biermann, am vergangenen Wochenende endete mit der "Euro Beach Soccer League" in Warnemünde bei Rostock Ihre Saison. Was macht ein Beachsoccer-Spieler eigentlich im Winter?

Biermann: Nicht viel, zumindest nicht in Deutschland. Beachsoccer ist eine Sommersportart.

SPIEGEL ONLINE: Also kann man davon ausgehen, dass Sie Beachsoccer während eines Sommers kennengelernt haben.

Biermann: Richtig, das war im Sommer 2013. Ein Schulfreund ist auf mich zugekommen, weil seine Mannschaft nach neuen Spielern gesucht hat. Er lud mich ein, mir das Ganze an der Ostsee einmal anzusehen. Das hat mir dann ganz gut gefallen und ich bin dabei geblieben.

SPIEGEL ONLINE: Was reizt Sie am Beachsoccer?

Biermann: Der Ball ist nur selten auf dem Boden, meistens wird er in der Luft gehalten. Das ist technisch anspruchsvoll und sieht spektakulär aus. Außerdem ist das Feld deutlich kleiner und jede Mannschaft hat nur vier Feldspieler. So hast du ständig gefährliche Aktionen, kannst von überall schießen und es dauert keine 30 Sekunden, bis der nächste Ball aufs Tor fliegt. Dass ein Spiel 8:4, 7:3 oder 6:5 ausgeht, ist beim Beachsoccer völlig normal.

SPIEGEL ONLINE: Meistens fällt auch das eine oder andere Fallrückziehertor.

Biermann: Genau. Sobald du einen Ball in der Luft kontrollierst, bist du geschützt. Dein Gegner darf dich dann nicht mehr behindern und du kannst zum Fallrückzieher oder Volley hochsteigen. Wirst du trotzdem angegangen, bekommst du einen Freistoß, was quasi gleichbedeutend ist mit einer großen Torchance. Bei Freistößen gibt es nämlich keine Mauer und du kannst direkt aufs Tor schießen. Also baust du dir dein Sandhügelchen, legst den Ball drauf und dann heißt es: ab auf die Kiste.

SPIEGEL ONLINE: Wäre ein Bundesliga-Profi auch ein guter Beachsoccer-Spieler?

Biermann: Ohne Training und Eingewöhnung auf keinen Fall. Dafür ist das Spiel auf Sand zu speziell. Grundsätzlich würden die meisten Profis aber vielversprechende Anlagen mitbringen.

SPIEGEL ONLINE: Auch Sie selbst verfügten offenbar über starke Anlagen. Nur drei Monate nach Ihrem Beachsoccer-Debüt wurden Sie in die Nationalmannschaft berufen.

Biermann: Das habe ich natürlich nicht erwartet. Auf einmal spielte ich in Moskau mein erstes Turnier für die Nationalmannschaft. Das war eine ganz andere Welt. Ich stand in einem Riesenstadion vor mehreren tausend Menschen und spielte gegen Russland, das einen Monat später Weltmeister wurde. Gegen solche Gegner merkst du, wie Beachsoccer eigentlich aussehen sollte.

SPIEGEL ONLINE: Nicht wie in Deutschland?

Biermann: Leider nein. Vor allem damals war Deutschland noch sehr weit entfernt von den Top-Nationen. Mittlerweile haben wir zwar einige Schritte nach vorne gemacht, aber auf dem Niveau der Weltspitze sind wir noch nicht.

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt das? "Deutschland + Fußball" ist in der Regel doch eine recht erfolgreiche Kombination.

Biermann: Das Potenzial ist in Deutschland vielleicht größer als in jedem anderen Land, aber Beachsoccer ist hier einfach eine reine Amateursportart. Man verdient kein Geld, auch als Nationalspieler nicht, während du beim Rasenfußball schon in der Bezirksliga deine 300 Euro monatlich bekommst. So ist es natürlich schwierig, talentierte Spieler für Beachsoccer zu begeistern.

SPIEGEL ONLINE: Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Biermann: In den größeren Beachsoccer-Nationen sind die Strukturen deutlich professioneller. Vor allem in Italien und Russland. Das sind die beiden besten Ligen der Welt, fast alle Topspieler stehen dort unter Vertrag. Das sind Beachsoccer-Profis, die bekommen so viel Geld, dass sie vom Sport leben können. Auch die Liga hat dank finanzkräftiger Sponsoren deutlich mehr Möglichkeiten und zieht alles ein, zwei Nummern größer auf. In Deutschland spielst du vor 250 Leuten in einem Schwimmbad. In Italien spielst du jedes Mal an einem anderen coolen Strand vor 1500 Leuten.

SPIEGEL ONLINE: Wären solche Zustände in Deutschland nicht auch möglich?

Biermann: Vielleicht. Unter den aktuellen Bedingungen geht das aber nicht. Unsere Liga, die German Soccer League, ist zwar vom DFB anerkannt, wird aber privat von zwei aktiven Spielern organisiert und von den teilnehmenden Vereinen selbst ausgerichtet. Wenn der DFB dann einmal selbst eine Veranstaltung umsetzt, zum Beispiel die "Euro Beach Soccer League" vor wenigen Tagen, ist das definitiv ein anderes Event. Auch wenn wir alle drei Spiele verloren haben, war das wirklich cool, mit großem Stadion, Rahmenprogramm und guter Stimmung. Fast wie in Italien.

SPIEGEL ONLINE: In Italien und Russland befinden sich die besten Ligen. Aber woher kommen die besten Spieler?

Biermann: Aktuell aus Brasilien. Die Brasilianer waren schon immer eine der stärksten Nationen, aber seit circa zwei Jahren sind sie quasi nicht zu schlagen. Gegen die brauchst du eigentlich gar nicht erst zu spielen.