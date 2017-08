Beachvolleyball-Duo Ludwig/Walkenhorst Zu Hause ist's doch am schönsten

Mittlerweile zählen sie die Tage. Eine Woche noch, dann ist die Beachvolleyball-Saison für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vorbei. Wer die beiden beim Weltcup-Finale am Hamburger Rothenbaum gesehen hat, muss sagen: endlich vorbei. "Wir sind müde, aber überglücklich", sagte Walkenhorst nach dem 2:1-Finalsieg gegen die brasilianische Kombination Agatha/Duda. Anschließend reckten Ludwig/Walkenhorst vor 10.000 euphorischen Zuschauern die Sieger-Trophäe gen Himmel. Hamburg, Heimspiel, Heimsieg.

Beim zweiten Höhepunkt des Jahres standen sie wieder ganz oben. Sie waren, wie schon bei der Weltmeisterschaft vor wenigen Wochen in Wien, die Besten. Eine Klasse für sich. Fünf Spiele, fünf Siege, nur ein Satzverlust. Das mag vertraut klingen - schließlich gewann das deutsche Duo bereits vor einem Jahr alles, was wichtig war: Olympiagold, EM-Titel, Deutsche Meisterschaft.

Dennoch ist dieser Erfolg von Hamburg besonders. Nicht nur wegen des Preisgeldes von 100.000 Dollar. Sondern weil in diesem Jahr wenig nach Plan lief, viel improvisiert werden musste. Zum Saisonauftakt im Februar in Fort Lauderdale fehlte Ludwig noch nach ihrer Schulter-Operation. Beim Turnier im Juni in Moskau zog sich Walkenhorst bei Temperaturen von drei Grad eine Erkältung zu. Anschließend entzündete sich die 26-Jährige ihre rechte Schulter. Turniere mussten abgesagt werden, Ludwig beim Weltcup im kroatischen Porec mit Margareta Kozuch antreten.

DPA Laura Ludwig

Trotz der Schulterprobleme gewannen Ludwig/Walkenhorst WM-Gold - es war der einzige Titel, der ihnen noch gefehlt hatte. Andere hätten anschließend die Saison beendet - Deutschlands Vorzeigeduo hingegen machte weiter. Bei der Europameisterschaft war in der Vorwoche im Viertelfinale Endstation. Viel schlimmer als das frühe Aus: Walkenhorst zog sich eine Verletzung in der linken Hüfte zu.

Die medizinische Abteilung habe seitdem Überstunden leisten müssen, betonte die 1,84 Meter große Blockerin. Neben Trainer Jürgen Wagner und Psychologin Anett Szigetti gehören mit Jochen Dirksmeier und Katharina Hubert zwei Physiotherapeuten fest zum Team. Dennoch war am Donnerstag nicht klar, ob Walkenhorst gegen Summer/Sweat (USA) antreten könne. Beim Warmmachen auf dem Nebenplatz hatte sie sich "eine Rippe rausgehauen, die einfach bei jeder Bewegung immer wieder rausgerutscht ist", erklärte sie. Wagner habe, so verriet Walkenhorst, das Match absagen wollen. Die Arena war bestens gefüllt, die Stadionsprecher, die beim Beachvolleyball DJ und Einpeitscher zugleich sind, erhielten dennoch die Anweisung, den Countdown behutsam anzugehen. 8:30 Minuten vor jedem Spiel rufen sie die Spielerinnen auf den Platz. Erst fünf Sekunden vor Ablauf der Zeit war klar, dass Walkenhorst versuchen wolle, zu spielen.

Es verging keine Pressekonferenz, auf der sie nicht nach ihrer Schulter gefragt wurde und bei der sie und Ludwig nicht ein "großes Dankeschön an unser Team" ausrichteten. Ob sie Spritzen oder schmerzstillende Tabletten bekommen habe, wollte Walkenhorst nach dem Turniersieg nicht sagen. Nur so viel: "Wir haben alles Mögliche gemacht, was erlaubt war, um hier zu überstehen."

Es sagt einiges aus, wenn das dominierende Duo der vergangenen beiden Jahre selbst unter diesen Umständen gewinnt. Aber, so Walkenhorst, man sei durch die Erfolge mental sehr stark geworden und habe großes Selbstbewusstsein. Und natürlich, ergänzt Ludwig, habe der Heimvorteil eine große Rolle gespielt. Daheim schlafen, daheim frühstücken, 10.000 Fans im Rücken - da wolle man gar nicht mehr runter vom Platz, betont sie.

Ab Donnerstag spielen beide bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Sie sind Titelverteidigerinnen. Noch ein Turnier. Noch einmal alles herausholen. Ein letztes Mal Schulter und Hüfte tapen. Noch sieben Tage.