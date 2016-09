Beachvolleyball Böckermann und Flüggen holen sich den Titel

Die Olympia-Starter Markus Böckermann und Lars Flüggen sind neue deutsche Beachvolleyball-Meister. Die Hamburger, die in Rio de Janeiro in der Vorrunde ausgeschieden waren, setzten sich am Sonntag vor 6000 Zuschauern in Timmendorfer Strand im Finale des nationalen Championats gegen die Berliner Jonathan Erdmann und Thomas Kaczmarek 2:1 (21:13, 19:21, 15:12) durch. Bei den Frauen hatten zuvor die Olympiasiegerinnen von Rio Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ihren dritten gemeinsamen Meistertitel errungen.

Für Blockspezialist Böckermann ist es Meisterschaftserfolg Nummer zwei nach dem Sieg mit Mischa Urbatzka 2013, für Partner Flüggen der Premierentitel. "Nach Rio war dieser Titel extrem wichtig. Über den Willen haben wir den nötigen Druck aufgebaut, der uns nach der erfolgreichen Olympiaqualifikation gefehlt hatte", sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler Flüggen.