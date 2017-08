Finale der Beachvolleyball-WM in Wien "Morgen noch einen mehr"

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst kämpfen bei der Beachvolleyball-WM in Wien um Gold. Die beiden Hamburgerinnen besiegten die Weltranglistenersten Larissa/Talita aus Brasilien 2:0 (21:19, 21:16). Damit sind Ludwig und Walkenhorst nur noch einen Schritt von ihrem ersten WM-Titel entfernt.

"Ich bin echt noch ein bisschen sprachlos. Ich kann es noch nicht richtig fassen", sagte Ludwig nach dem Match: "Wir hatten nichts zu verlieren. Wir wollten so lange wie möglich im Turnier bleiben, jetzt sind wir bis zum Ende drin." Ihre Partnerin Walkenhorst fand den Finaleinzug nur "unglaublich, unfassbar" und "geil" und blickte voraus: "Morgen wollen wir noch einen mehr." Die letzte Hürde zum Titel ist am Samstag (14.30 Uhr) das US-Duo Lauren Fendrick/April Ross.

AP Talita (l.), Walkenhorst (r.)

Die Goldmedaillengewinnerinnen von Rio knüpften gegen Larissa/Talita an ihre Leistung im Viertelfinale an. Walkenhorst erwies sich zu Beginn des ersten Satzes im Block als stark, Ludwig fand immer wieder clevere Wege an Blockerin Talita vorbei. Auch im zweiten Satz setzte das deutsche Team die Brasilianerinnen mit aggressiven Aufschlägen unter Druck.

Auf dem Weg zum Olympiasieg hatten Ludwig und Walkenhorst im Vorjahr die Brasilianerinnen ebenfalls im Halbfinale 2:0 ausgeschaltet. Unmittelbar vor der WM hatte es beim Einladungsturnier in Long Beach jedoch zwei Niederlagen gegen Larissa/Talita gesetzt.

"Wir mussten es einfach fühlen und spüren"

"So richtig angekommen ist es noch nicht", beschrieb Walkenhorst ihre Gefühlslage: "In den letzten Wochen und Monaten haben wir nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Wir haben es natürlich gehofft. Dass wir es jetzt geschafft haben, ist geil."

Zu holprig war die Vorbereitung der beiden Hamburgerinnen eigentlich. Eine Schulteroperation im Dezember hatte Ludwig lange außer Gefecht gesetzt, Walkenhorst erholte sich erst kurz vor Turnierstart von einer Schulterentzündung. "Ich hätte es gerne leichter gehabt, aber die letzten vier Jahre sind nicht einfach so weg", sagte Ludwig: "Wir mussten es einfach fühlen und spüren. Wenn du es einmal gespürt hast, kommt es auch wieder."

Die bislang einzige deutsche WM-Medaille bei den Frauen hatten Karla Borger und Britta Büthe mit Silber 2013 im polnischen Stare Jablonki geholt. Die London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann hatten bei den Männern 2009 in Stavanger (Norwegen) WM-Gold gewonnen.