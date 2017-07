US Open der Frauen Trump sieht starke Chinesin

Unter den Augen von US-Präsident Donald Trump hat Feng Shanshan ihre Führung bei den US Open der Golferinnen verteidigt. Die Weltranglisten-Sechste aus China liegt nach der zweiten Runde mit 136 (66+70) Schlägen an der Spitze gefolgt von einem südkoreanischen Trio auf dem geteilten zweiten Platz. Gespielt wird auf der Anlage in Bedminster New Jersey. Der Platz gehört Trump.

Die Deutsche Sandra Gal hat nicht überzeugen können. Sie spielte auf dem Par-72-Kurs eine 74 und rutschte im Gesamtklassement mit insgesamt 145 Schlägen auf den geteilten 41. Rang ab. Caroline Masson scheiterte mit 151 Schlägen am Cut. Zwar spielte auch Masson im zweiten Durchgang eine 74, hatte aber zum Auftakt mit 77 Schlägen gepatzt.