Hammerwerferin Heidler Olympisches Silber mit sechs Jahren Verspätung

Ihre Karriere ist längst beendet, das Dopingvergehen ihrer Kontrahentin ist bereits seit 22 Monaten bekannt. Doch erst jetzt, mehr als sechs Jahre nach den Olympischen Spielen in London wurde der früheren Hammerwurf-Weltmeisterin Betty Heidler offiziell vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) die Silbermedaille zugesprochen. Vorausgegangen war die nun rechtskräftige Disqualifikation der Siegerin Tatjana Lysenko (Russland). Gold geht an die polnische Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk, die damals in einem dramatischen Wettkampf Silber gewonnen hatte.

Die Ergebnislisten seien bereits entsprechend geändert worden, teilte das IOC dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit. Der DOSB informierte daraufhin Heidler, die ihre Karriere 2016 beendet hatte. Ihre Frankfurter Teamkollegin Kathrin Klaas, die bei der EM vor knapp zwei Wochen in Berlin Abschied von der internationalen Bühne genommen hatte, rückte von Platz fünf auf vier vor.

"Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite bin ich verärgert", sagte Heidler, die mit ihrem 2011 erzielten Weltrekord von 79,42 m nach wie vor die deutsche Bestmarke hält. Den aktuellen Weltrekord (82,98) hält Wlodarczyk. Alles was mit der Verleihung einer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen verbunden ist, sei ihr genommen worden. "Dass die Korrektur erst sechs Jahre später stattfindet, macht mich traurig", sagte die 34-Jährige.

Für die Zukunft hoffe sie, dass solche Korrekturen durch einen stärkeren und effektiveren Dopingkampf "gar nicht erst passieren und den Sportlern dieser wichtige Moment der Siegerehrung nie mehr genommen werden kann". Heidler darf nun wählen, zu welchem Anlass sie ihre Silbermedaille erhält. Eine Möglichkeit wäre bei den kommenden Olympischen Spielen 2020 in Tokio.