Biathlon in Ruhpolding Peiffer und Schempp verpassen erneut das Podest

Der frühere Sprintweltmeister Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding in der Verfolgung das Podest um 4,6 Sekunden verpasst. Über 12,5 Kilometer lief der 28-Jährige nach einem Schießfehler auf den fünften Platz, Simon Schempp (zwei Schießfehler) wurde Siebter. Auch im Sprint-Wettkampf am Freitag hatte das Duo, es nicht auf das Podium geschafft.

Triumphiert hat wieder einmal der französische Gesamtweltcup-Führende Martin Fourcade, der trotz dreier Strafrunden bereits seinen zehnten Saisonsieg feierte. Fourcade gewann mit 18,3 Sekunden Vorsprung vor dem fehlerfreien Norweger Emil Hegle Svendsen, der Tscheche Michal Krcmar (+19,5/0) wurde Dritter.

Nach Stürzen auf der ersten Runde büßten Peiffer und Schempp bereits zu Beginn Zeit auf die Spitze ein, die sie durch drei fehlerfreie Einlagen aber wieder aufholten.

Zum Abschluss des Weltcups in Ruhpolding peilt Laura Dahlmeier über 10 Kilometer ihren vierten Saisonerfolg an. In der kommenden Woche findet ab Donnerstag in Antholz die Generalprobe für die WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) statt.