WM-Titel im Blitzschach Karjakin nimmt Revanche an Carlsen

Die Revanche ist geglückt. Knapp vier Wochen nach seiner Niederlage im WM-Duell hat der Russe Sergei Karjakin gegen seinen Rivalen Magnus Carlsen den WM-Titel im Blitzschach gewonnen. Der 26-Jährige aus Moskau erzielte in Katar 16,5 Punkte aus 21 Partien und verwies den punktgleichen Carlsen dank besserer Feinwertung auf den zweiten Rang.

Beide Schachstars lieferten sich erneut ein Kopf-an-Kopf-Duell, wie schon bei der WM in New York. Dort hatte sich der Norweger Carlsen erst im Tiebreak durchgesetzt. Bronze im Blitzschach ging an den Russen Daniel Dubow (14,5 Punkte).

Beim Blitzschach hat jeder Spieler pro Partie nur drei Minuten Bedenkzeit. Karjakin hatte in dem Wettbewerb die stärkeren Gegner besiegt und auch Weltmeister Carlsen im direkten Vergleich geschlagen. "Ich bin glücklich, dass ich hier in Doha Revanche nehmen konnte, auch wenn der Titel in dieser Disziplin nicht so viel Gewicht hat wie der im klassischen Schach. Eine Genugtuung aber ist es doch", sagte Karjakin nach seinem Erfolg.