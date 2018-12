Der frühere kanadische Profibox-Weltmeister Adonis Stevenson, der in einem Titelkampf Anfang Dezember schwer zu Boden gegangen war, ist aus dem Koma erwacht. Das gab seine Freundin Simone God über die Sozialen Netzwerke bekannt. "Seine Verletzungen heilen in der privaten Umgebung seiner Familie und seiner engagierten Ärzte", schrieb God.

Der 41 Jahre alte Stevenson hatte seinen WBC-Titel im Halbschwergewicht in Quebec gegen den Ukrainer Alexander Gwosdyk durch Knockout in der elften Runde verloren. Er war nach mehreren Schlägen des Ukrainers zu Boden gegangen und im Ring länger behandelt worden, konnte diesen auch zunächst eigenständig verlassen. Von der Kabine aus wurde Stevenson in ein nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Dort war er in ein künstliches Koma versetzt worden.

Stevenson war seit 2013 Champion des World Boxing Council und hatte seinen Titel neunmal erfolgreich verteidigt. Von seinen 32 Profikämpfen gewann er 29, 24 davon vorzeitig. Daneben stehen zwei Niederlagen sowie ein Remis.