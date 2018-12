Boxen Ex-Weltmeister Stevenson nach K.-o.-Niederlage auf Intensivstation

Fünf Jahre lang war Adonis Stevenson WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht. Weil er sich aufgrund seiner großen Schlagkraft unbesiegbar fühlte, gab er sich den Kampfnamen "Superman". In der Nacht zu Sonntag verlor Stevenson in Quebec gegen den Ukrainer Alexander Gwosdyk durch K.o. in der elften Runde. Mit fatalen Folgen: Er liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation.

Stevensons Promoter Yvon Michel bestätigte den kritischen Zustand des 41-Jährigen. Michel sagte, er sei mit der Familie des Boxers bei ihm, und bat um Verständnis darum, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Stevenson hatte gegen Gwosdyk nach Punkten in Führung gelegen, als er in der elften Runde in einem harten Schlaghagel zu Boden ging. Er kam nach längerer Behandlung zwar wieder auf die Beine und konnte den Ring ohne fremde Hilfe verlassen. In der Umkleidekabine verschlechterte sich sein Zustand aber schnell, sodass er ins "Hôpital de l'Enfant-Jésus" gebracht werden musste.

Stevenson hat 29 seiner 32 Profikämpfe gewonnen, 24 davon vorzeitig. Für Gwosdyk war es der 16. Sieg im 16. Kampf, 13 davon feierte der Ukrainer durch K.o.