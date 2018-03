Anthony Joshua hat seiner Titelsammlung einen weiteren Gürtel hinzugefügt. Der 28-jährige Brite besiegte WBO-Weltmeister Joseph Parker aus Neuseeland einstimmig nach Punkten. Damit hält Joshua jetzt die WM-Titel nach Version der International Boxing Federation (IBF) und World Boxing Organization (WBO) sowie den Super-Champion-Titel der World Boxing Association (WBA) und den Gürtel der relativ unbedeutenden International Boxing Organization (IBO).

Parker fand nie wirklich in den Kampf. Vor allem gelang es dem Neuseeländer nicht, in die richtige Schlagdistanz zu kommen. Joshua spielte seine 15 Zentimeter längere Reichweite aus und bestimmte das Gefecht aus der Ringmitte mit seiner guten Führhand.

Nach zwölf einseitigen Runden werteten zwei Punktrichter 118-110 für Joshua, der Dritte entschied auf 119-109 zu Gunsten des Briten. Es war das erste Mal, dass Joshua über die volle Distanz gehen musste. In seinem bislang härtesten Kampf hatte der Olympiasieger von 2012 im April 2017 Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko durch technischen K.O. in der elften Runde besiegt.

Für Joshua war es der 21. Sieg im 21. Profikampf. Um alle WM-Gürtel zu vereinen und unumstrittener Weltmeister zu sein, fehlt dem 28-Jährigen jetzt nur noch der Titel nach Version des World Boxing Council (WBC), den der US-Amerikaner Deontay Wilder hält. Wilder hat schon 40 Profikämpfe bestritten und alle 40 gewonnen, 39 davon vorzeitig. Zuletzt besiegte der 32 Jahre alte "Bronze Bomber" Anfang März den Kubaner Luis Ortiz spektakulär durch technischen K.O. in der zehnten Runde.

"Deontay Wilder, let's do it, baby", rief Joshua dem WBC-Weltmeister noch aus dem Ring zu. Auf die Nachfrage, ob er für den Vereinigungskampf auch in den USA bestreiten würde, antwortete Joshua: "Briten sind schon so oft nach Amerika geflogen, um dort zu kämpfen. Wir können das auch hier bei uns in England machen. In Wembley zum Beispiel."

Ob und wann es zu einem Vereinigungskampf um den Titel des "undisputed Champion" im Schwergewicht kommt, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit hatte aber auch Wilder mehrfach ein Duell mit Joshua gefordert.