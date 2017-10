Boxen Klitschko-Bezwinger Joshua bleibt Weltmeister

Der britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua hat seine Titel nach Version der IBF, IBO und WBA vor 80.000 Zuschauern im ausverkauften Principality Stadium in Cardiff gegen den Franzosen Carlos Takam verteidigt. Der deutlich größere und besser austrainierte Joshua dominierte den Kampf von Beginn an und fügte seinem Gegner durch harte Haken Cut-Verletzungen an beiden Augen zu.

Nach einem unabsichtlichen Kopfstoß in der dritten Runde begann Joshua, aus der Nase zu bluten. Davon ließ er sich aber nicht beeindrucken, sondern setzte Takam immer wieder mit gut platzierten Hakan unter Druck. In der zehnten Runde brach Ringrichter Phil Edwards das ungleiche Duell ab, um den Herausforderer vor weiteren harten Treffern zu schützen.

Takam war mit dem Abbruch nicht einverstanden. "Ich war noch voll da und wollte weiterkämpfen. Ich habe keine Ahnung, was der Referee da gemacht hat", sagte der Franzose, der kurzfristig als Gegner eingesprungen war, nachdem sich Joshuas eigentlicher Pflichtherausforderer Kubrat Pulev in der Vorbereitung verletzt hatte.

Auch Joshua schien der Meinung zu sein, dass der Ringrichter den Kampf zu früh abgebrochen hat, wollte sich aber nicht anmaßen, darüber zu urteilen. "Ich mache meinen Job im Ring, alles andere liegt nicht in meiner Hand", sagte Joshua. "Ich glaube, die Fans hätten gerne einen richtigen K.o. gesehen, aber dazu ist es leider nicht gekommen."

Joshuas Promoter Eddie Hearn machte deutlich, dass sein Schützling alle WM-Titel vereinigen will: "WBC-Weltmeister Deontay Wilder redet immer viel. Er soll den Mund halten und lieber trainieren, um gegen AJ zu boxen. Wir wollen alle Gürtel, das ist das klare Ziel."

Joshua war im April 2016 IBF-Weltmeister geworden, als er den US-Amerikaner Charles Martin in der zweiten Runde ausknockte. Ein Jahr später besiegte der britische Olympiasieger Wladimir Klitschko in einem der spektakulärsten Schwergewichts-Kämpfe der vergangenen Jahre und sicherte sich so den WM-Gürtel der IBO sowie den Super-Champion-Titel der WBA.

Im kommenden Jahr könnte es zu einem Duell zwischen Joshua und dem Kölner Manuel Charr kommen, der am 25. November in Oberhausen gegen den Russen Alexander Ustinov um den "regulären" Weltmeistertitel der WBA boxt.