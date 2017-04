Abraham vs. Krasniqi Abkochen im Fahrstuhl

"Unprofessionell, unsportlich und respektlos!" Promoter Ulf Steinforth fand klare Worte, um das Verhalten Arthur Abrahams zu beschreiben. Der Ex-Weltmeister trifft am Samstagabend in Erfurt auf Robin Krasniqi (22:30 Uhr, TV: MDR). Beim offiziellen Wiegen am Freitag ließ Abraham seinen Gegner, die Offiziellen und rund 400 Fans im Thüringen Park 70 Minuten warten, bevor er endlich auf die Waage stieg.

Meistertrainer Ulli Wegner erklärte, warum er mit seinem Schützling zu spät kam: "Wir haben im Hotel eine Dreiviertelstunde im Fahrstuhl festgesteckt." Im Team von Krasniqi war man sich dagegen sicher, dass Abraham die zusätzliche Zeit brauchte, um Gewicht zu verlieren. "Wahrscheinlich war es der Fahrstuhl aus der Sauna, der gehakt hat", sagte Steinforth. Wenn Boxer "abkochen", um auf ihr Kampfgewicht zu kommen, versuchen sie in erster Linie, Flüssigkeit aus dem Körper zu bekommen.

Wegner wies die vermeintlichen Gewichtsprobleme seines Boxers als Gerücht zurück. "Das erzählen die von Steinforth, um sich selber Mut zu machen." Auf die Nachfrage, was Abraham und er im Fahrstuhl gemacht hätten, antwortete der 74-Jährige vielsagend: "Wir lassen uns von sowas den Spaß nicht verderben. Aber wir haben schon ganz schön geschwitzt. Und wir hatten ja auch nichts zu essen und zu trinken. Ich hatte Angst, dass der Junge Untergewicht hat."

Genau im Limit

Am Ende war Abraham mit 76,2 Kilogramm exakt im Limit. Gegner Krasniqi war über eine Stunde vorher mit "nur" 75,2 Kilogramm über die Waage gegangen. Die beiden Supermittelgewichtler kämpfen in einer WM-Ausscheidung der World Boxing Organisation (WBO) um das Recht, Weltmeister Gilberto Ramirez herauszufordern. Der 25-jährige Mexikaner hatte Abraham den Titel im April letzten Jahres in Las Vegas abgenommen.

Doch das Duell zwischen Abraham und Krasniqi hat noch eine weitere Dimension. Es ist auch ein Stellvertreterkampf um die Vorherrschaft im deutschen Boxen. Abraham steht beim bisherigen Marktführer Sauerland unter Vertrag. Die Veranstaltung richtet aber dessen langjähriger Konkurrent Steinforth aus.

Dass Abraham, einer der letzten verbliebenen Quotenbringer im deutschen Boxen, "auswärts" auf einem Steinforth-Event boxt, ist zumindest bemerkenswert. "Egal, wer den Kampf ausrichtet: In Erfurt haben wir immer ein Heimspiel", sagt Kalle Sauerland. "Wir haben selber schon oft hier veranstaltet. Und Ulli und Arthur haben sowieso in ganz Deutschland ihre Fans."

Heimvorteil für Steinforth

So richtig diese Einschätzung sein mag. Sie übersieht, dass es beim vielzitierten Heimvorteil im Profiboxen nicht nur um die Unterstützung des Publikums geht. Der ausrichtende Veranstalter ist verantwortlich für Kost, Logis und Betreuung des Kampfgerichts. Die Gastfreundschaft des Promoters sollte die Urteilskraft der Ring- und Punktrichter natürlich nicht beeinflussen. Aber in der Vergangenheit ist genau das allzu oft passiert. Insofern wird es spannend, wenn der Kampf nach Punkten entschieden werden sollte.

DPA Robin Krasniqi

"Ich glaube, dass Robin eine gute Chance hat, nach Punkten zu gewinnen", sagt Steinforth. "Auf der anderen Seite wissen wir aber natürlich auch, dass Arthur sehr schlagstark ist. Insofern kann alles passieren." Wichtiger als das Ergebnis ist es für den Promoter ohnehin, eine gute Veranstaltung zu präsentieren. "Als klar war, dass Robin eine WM-Ausscheidung bestreiten kann, habe ich sofort gesagt: Den Kampf hole ich - egal gegen wen. Arthur ist ein großer Name, und ich bin mir sicher, dass wir eine echte Schlacht sehen werden."

"Arthur muss Krasniqi schlagen"

Während sich Steinforth über den Abraham-Coup freut, setzt Sauerland auf Understatement: "Arthur ist der bessere Boxer. Wenn er noch mal oben angreifen will, muss er Krasniqi schlagen - egal wo und egal auf welcher Veranstaltung." Bei einem Sieg hat der Ex-Weltmeister verschiedene Optionen: Ein Rematch gegen Ramirez wäre ebenso möglich wie ein Stallduell gegen WBA-Weltmeister Tyrone Zeuge oder die Teilnahme am 50-Millionen-Dollar-Turnier, das Sauerland mit internationalen Partnern plant.

Sollte Abraham jedoch verlieren, könnte es das Karriereende bedeuten. Davon will er selber aber nichts wissen. "Ich will auf jeden Fall nochmal Weltmeister werden, bevor ich aufhöre", betonte der 37-Jährige im Vorfeld des Kampfes. Angesprochen auf seine vermeintlichen Gewichtsprobleme sagte er mit einem Augenzwinkern: "Nur hungrige Boxer sind gefährliche Boxer."