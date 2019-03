Bei einem Kampf in Liverpool hat Schwergewichtsboxer Kash Ali für Unmut in der Halle gesorgt: In der fünften Runde biss der 27-Jährige seinen Gegner David Price unterhalb der Brust und wurde vom Ringrichter daraufhin disqualifiziert.

Ali hatte Price zuvor zu Boden gestoßen und war auf seinen Gegner gefallen und biss zu. Der Ringrichter erkannte die Situation, trennte die beiden Boxer und beendete den Kampf. Ali vernahm seine Disqualifikation mit einem Nicken.

Beim Verlassen der Halle bewarfen ihn die wütenden Fans mit Gegenständen. Ali musste seine Kampfprämie abgeben, zudem drohen ihm weitere Sanktionen durch den britischen Profi-Boxverband BBBofC.

Peter Byrne/DPA David Price feiert seinen Sieg, mit einem kleinen Andenken unter der rechten Brust.

Bereits vor der Disqualifikation hatte der Ringrichter Ali verwarnt, nachdem der Brite seinem Gegner einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst hatte. Ali habe Price nach der Disqualifikation um einen Rückkampf gebeten. "Ich möchte mit so einem Tier nicht den Ring teilen", sagte der 35-Jährige der Zeitung "The Observer".

Zuvor hatte Ali angekündigt, die Karriere seines Gegners beenden zu wollen. Nun scheint es, als würde seine Karriere in Gefahr geraten. Zumindest droht ihm eine Sperre.

Die Szene weckte Erinnerungen an den WM-Kampf im Jahr 1997 zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield. Damals hatte Tyson seinem Gegner ein Stück des rechten Ohres abgebissen und war ebenfalls disqualifiziert worden. Zudem erhielt Tyson eine einjährige Sperre.