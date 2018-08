Eigentlich hatten sich die Zuschauer im "Armory" im Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) auf einen spannenden Schwergewichtskampf zwischen Efa Ajagba und Curtis Harper gefreut. Stattdessen erlebten sie einen historischen Moment. Unmittelbar nach dem ersten Gong stieg Harper durch die Seile und ging in aller Ruhe zurück in die Kabine.

Mit dem Verlassen des Rings verstieß er gegen die Regeln und wurde disqualifiziert - nach genau einer Sekunde. Damit war es der kürzeste Kampf der Boxgeschichte.

Dabei schien zunächst alles genauso zu laufen wie bei jedem anderen Kampf. Die Boxer kamen in den Ring, wurden vom Referee für letzte Anweisungen in die Mitte gebeten und schauten sich beim sogenannten Stare-down tief in die Augen. Möglicherweise hat Harper in diesem Moment etwas gesehen, das ihm nicht gefallen hat.

Anschließend soll sich Harper gegenüber Jordan Hardy erklärt haben, einem Reporter des Veranstalters Premier Boxing Championship (PBC). "Er hat nicht genug Geld für den Kampf bekommen und verlangt Respekt", wird Hardy bei ESPN zitiert. Es könnte sich aber auch um eine PR-Aktion von PBC handeln, um Ajagba bekanntzumachen. Darauf deuten die Aussagen von PBC-Promoter Richard Schaefer hin.

"Das war legendär", sagte Schaefer. "Wir haben lange auf einen Schwergewichtler gewartet, der seinen Gegnern das Fürchten lehrt, indem er ihnen einfach nur gegenübersteht und sie anschaut. Der Letzte, der seinen Gegner so sehr das Fürchten lehrte, war Mike Tyson. Das Schwergewicht hat einen neuen Star, und sein Name ist Efe."

Der gebürtige Nigerianer Ajagba, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro das Viertelfinale erreicht hatte und mittlerweile in den USA lebt und trainiert, gilt als aussichtsreiches Talent. Der 24-Jährige hatte zuvor fünf Profikämpfe bestritten und alle gewonnen, vier davon durch K.o. Für Harper war es der 19. Profikampf, 13 Duelle hat er gewonnen - und jetzt zum ersten Mal durch Disqualifikation verloren.