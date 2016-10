Boxen Felix Sturm gibt WBA-Titel ab

Boxweltmeister Felix Sturm legt seinen Titel als WBA-Superchampion im Supermittelgewicht nieder. "Felix gibt seinen WM-Gürtel der WBA zurück, denn er kann in diesem Jahr nicht mehr kämpfen. Er wird sich in Deutschland einer Ellbogen-OP unterziehen müssen", sagte sein Manager Roland Bebak dem "Express". Sturm kündigte via Twitter an, im Mai oder Juni 2017 in den Ring zurückzukehren.

Derzeit wartet der 37-Jährige allerdings noch auf das Ergebnis der B-Probe seines Dopingtests, die Öffnung der Probe soll nach Mitteilung der Kölner Staatsanwaltschaft am 12. Oktober erfolgen. Sturm war nach seinem Sieg in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar in Oberhausen in der A-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden.

Das den Ermittlungen zugrunde liegende Anti-Doping-Gesetz ist seit Dezember 2015 im deutschen Strafrecht verankert - Sturm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.