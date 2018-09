"Hass-Duell", "Böses Blut" - die Schlagworte, die vor dem Rückkampf zwischen Saúl "Canelo" Álvarez und Gennadi Golowkin fallen, hat man im Profiboxen schon oft gehört. Aber sie scheinen einfach nicht alt zu werden.

In der Nacht zu Sonntag stehen sich der mexikanische Superstar und der kasachische Mittelgewichtsweltmeister in Las Vegas gegenüber. Die Vorberichterstattung dreht sich fast ausschließlich darum, dass sich die Kontrahenten und ihre Teams nicht mögen.

Dass im Boxen generell viel über solche Antipathien gesprochen und geschrieben wird, ist nachvollziehbar. Die Spannung zwischen den Protagonisten gibt Kämpfen eine zusätzliche Brisanz und erleichtert die Vermarktung. Außerdem ergibt Aggression ja durchaus Sinn in einem Sport, in dem es darum geht, sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen.

"Ich habe zum ersten Mal von Canelo gehört, dass er jemanden K.o. schlagen will", sagt Álvarez' Promoter Oscar De La Hoya voller Vorfreude. "Das hat er noch nie gesagt. Das ist großartig! Genau das ist es, was der Boxsport braucht."

Wirklich?

Der erste Kampf spielte mehr als 100 Millionen Dollar ein

Tatsächlich wäre das Duell zwischen "Canelo" und "GGG" auch dann ein Highlight, wenn sich die beiden gut verstünden und es als rein sportliche Auseinandersetzung sähen. Golowkin ist eine K.o.-Maschine, 34 seiner 38 Siege feierte er vorzeitig. Und Álvarez gilt seit dem Rücktritt Floyd Mayweathers ohnehin als größter Star der Szene.

Im ersten Duell der beiden vor einem Jahr war von gegenseitigem Hass noch nicht die Rede. Trotzdem war das Interesse groß. 1,3 Millionen verkaufte Pay-per-Views sorgten für Einnahmen von mehr als 100 Millionen Dollar (86 Millionen Euro). Gut 17.000 Zuschauer waren live in der Halle dabei, als sich Álvarez und Golowkin in einem denkwürdigen Gefecht unentschieden trennten - mehr als beim Kampf des Mexikaners gegen Superstar Mayweather 2013.

Ist böses Blut also doch gar nicht nötig? Die Klitschko-Brüder haben jahrelang gezeigt, dass man Zuschauer auch dann für den Faustkampf begeistern kann, wenn man respektvoll mit seinen Gegnern umgeht. Vor ihnen war auch "Gentleman" Henry Maske nicht dafür bekannt, dass er hasserfüllt in den Ring stieg.

Auf der anderen Seite erreichte Maske die höchste TV-Einschaltquote seiner Karriere im Rematch gegen Graciano Rocchigiani, der als geborener Antagonist keinen Hehl daraus machte, dass er den "Gentleman" nicht leiden konnte. Und der meistgesehene Klitschko-Kampf war Wladimirs Duell mit Großmaul David Haye, den der Ukrainer "erziehen" wollte.

"Canelo Con Carne"

Eine gesunde Portion Abneigung kann bei der Vermarktung großer Box-Events also durchaus helfen. Und bei Álvarez und Golowkin gibt es gute Gründe dafür, dass es zwischen den Lagern knirscht. Zum einen waren beiden Seiten nicht zufrieden mit dem Ausgang des ersten Kampfes - beiden war das Unentschieden zu wenig, weil sie sich als Sieger gesehen hatten. Zum anderen musste der eigentlich für Mai geplante Rückkampf verschoben werden, weil Álvarez zweimal positiv auf Clenbuterol getestet worden war.

"Canelo" beteuert, dass er nicht gedopt habe, sondern glaubt, dass kontaminiertes Fleisch der Grund für die erhöhten Werte gewesen sei. Das verschreibungspflichtige Asthmamittel wird in Mexiko in der Rindermast eingesetzt. Für Golowkins Team ist er trotzdem ein Betrüger. Das betont vor allem der Trainer des Kasachen. Abel Sanchez ist selbst Mexikaner und lässt die Ausrede mit dem Fleisch nicht gelten.

In Anlehnung an den Kampfnamen seines eigenen Schützlings ("GGG") bezeichnet Sanchez Álvarez in Interviews als "CCC": "Canelo Con Carne". "Anstatt ehrlich zu sein und ihre Fehler einzugestehen, machen Canelo und sein Team die mexikanische Fleischindustrie verantwortlich", sagte Sanchez. "Anstatt sich bei Gennadi zu entschuldigen, sind sie immer noch voller Arroganz. Im Rückkampf geht es nicht um Rache, es geht um Respekt. Und es geht um Fairness. Darum, dass sich zwei Athleten mit gleichen Voraussetzungen begegnen."

"Er hat seine Fans belogen"

Dass Álvarez noch immer gedopt ist, scheint ausgeschlossen. Nach seinen positiven Tests unterwarf er sich einem strengen Kontrollsystem, das regelmäßig unangekündigte Proben nimmt. Die immer wiederkehrenden Vorwürfe empfindet der Mexikaner als Beleidigung. Zudem stört es "Canelo", dass die meisten Experten auf Golowkin tippen.

"Er hatte vor dem ersten Kampf angekündigt, dass er mich ausknocken will", sagt Álvarez. "Wo war denn der K.o.? Er hat seine Fans belogen. Seine Power hat mich nicht mal beeindruckt. Er schlägt nicht so hart, wie alle immer sagen." Beim offiziellen Wiegen provozierte der Mexikaner seinen Gegner, indem er sich ihm Stirn an Stirn gegenüberstellte. Kurz sah es so aus, als könnten schon die ersten Fäuste fliegen. Aber das haben sich die beiden dann doch für den Kampf aufgehoben. Denn erst dafür werden sie richtig gut bezahlt.