Boxen Culcay verliert WM-Titel im Halb-Mittelgewicht

Profiboxer Jack Culcay hat seinen Weltmeister-Titel im Halb-Mittelgewicht des Verbands WBA verloren. Der 31-jährige Deutsch-Ecuadorianer unterlag in Ludwigshafen dem US-Amerikaner Demetrius Andrade knapp nach Punkten.

Culcay, Schützling von Trainer-Ikone Ulli Wegner, wurde im Jahr 2009 letzter deutscher Amateur-Weltmeister. Bei den Profis standen für "Golden Jack" vor dem Fight gegen Andrade 22 Siege (eine Niederlage) in 23 Kämpfen zu Buche. Andrade bleibt weiter ungeschlagen - der 29-Jährige hat alle seine 24 Kämpfe gewonnen.

Der Culcay-Kampf war der Auftakt in den "Box-Frühling". Bis Ende April stehen vier weitere interessante Kämpfe auf dem Programm. Am 25. März steigt Weltmeister Tyron Zeuge in Potsdam gegen Isaac Ekpo aus Nigeria in den Ring. Marco Huck boxt am 1. April in Dortmund gegen Mairis Briedis (Lettland), Arthur Abraham am 22. April in Erfurt gegen Robin Krasniqi (München). Zum großen Finale tritt dann Wladimir Klitschko am 29. April gegen den Briten Anthony Joshua im Schwergewichts-Fight im Londoner Wembley-Stadion an.