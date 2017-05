Boxen Joshua-Lager rechnet mit Rückkampf gegen Klitschko

Viermal war Wladimir Klitschko auf der Pressekonferenz nach seiner Niederlage gegen Anthony Joshua gefragt worden, ob dies sein letzter Kampf war. Stoisch gab der 41-Jährige die stets gleiche Antwort: Er wolle eine Zeit lang nachdenken und analysieren. Aber wenn er noch mal antreten werde, dann zum Rückkampf gegen den britischen Champion.

Das Joshua-Lager rechnet mit einem zweiten Duell: "Wahrscheinlich will Klitschko einen Rückkampf", sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn und wurde konkret. Als Ort brachte der 37-Jährige das Millennium Stadion im walisischen Cardiff ins Gespräch. Nach Deutschland würde sein Boxer nicht gehen. Vor Oktober komme ein zweites Duell aber nicht infrage, zumal Klitschko "einen hässlichen Cut" kassiert hat, wie Hearn sagte.

Das Klitschko-Lager hingegen ist da noch zurückhaltender. "Solange Wladimir keine Entscheidung getroffen hat, reden wir nicht über Austragungsorte", sagte Manager Bernd Bönte dem Sport-Informations-Dienst. "Ein Rückkampf würde aber aus finanziellen Gründen eher nicht in Deutschland stattfinden", so Bönte weiter. In Großbritannien sind im Ticketing größere Erlöse zu erzielen.

Joshua hatte nach dem spektakulären Kampf erklärt, er sei zu einem zweiten Duell gerne bereit. "Es liegt an Klitschko", sagte der 27-Jährige: "Außerdem will ein Fighter wie Wladimir immer weitermachen."