+++ High-Liveticker Boxen +++ Mayweather oder McGregor - wer gewinnt den Milliardenkampf?

Das sind die beiden Protagonisten des nächsten Kampfes: Nathan Cleverly (links) kennen die deutschen Box-Fans, weil er den WM-Titel im Oktober 2016 Jürgen Brähmer abgenommen hat. Sein Gegner Badou Jack ist eigentlich Schwede, lebt aber schon seit einigen Jahren in den USA und steht bei Mayweather Promotions unter Vertrag. Das könnte ihm helfen, wenn der Kampf über die Runden geht. (Foto: Reuters)

Wie geht es mit dem Programm weiter? Wir freuen uns auf noch zwei weitere Vorkämpfe: Gervonta Davis trifft im Superfedergewicht auf Francisco Fonseca, und jetzt gleich will Nathan Cleverly seinen WBA-WM-Titel im Halbschwergewicht gegen den ehemaligen Supermittelgewichts-Champion Badou Jack verteidigen.

In den Zeitlupen sehen die Aktionen von Andrew Tabiti besser aus als in Real-Geschwindigkeit. Die Punktrichter hatten offenbar eine eingebaute Slow-Motion-Maschine: Sie werten deutlich 97-93, 97-93 und 100-90 für den 27-jährigen Mayweather-Schützling. Für Tabiti ist es der 15. Sieg im 15. Profikampf, Cunningham kassiert seine neunte Niederlage - sieben davon in den letzten 13 Kämpfen. So langsam wäre es für ihn Zeit, die Karriere zu beenden.

Bislang haben die US-Zuschauer mit technischen Schwierigkeiten nicht viel verpasst. Der Kampf zwischen Tabiti und Cunningham geht in diesem Moment zu Ende. Ein Feuerwerk haben die beiden nicht abgebrannt.

Im Moment scheint es in den USA Probleme mit dem Pay-Per-View zu geben. Bei Twitter häufen sich die Beschwerden, dass das Programm nicht gezeigt wird. Das kennen deutsche Fußballfans von gestern Abend, als der Eurosport Player unter den vielen Anfragen zusammengebrochen ist. Hoffen wir für die vielen US-Fans, die den "Milliardenkampf" sehen wollen, dass Showtime und die vielen Übertragungspartner in den USA die Technik rechtzeitig zum Main Event in den Griff bekommen.

Werfen wir einen kurzen Blick auf das, was gerade im Ring passiert: Cunningham hat die ersten Runden gewonnen, zwischenzeitlich hat der 14 Jahre jüngere Tabiti aber die Kontrolle übernommen. Im Moment läuft die neunte Runde. Tabiti dürfte auf den Punktzetteln führen. Nach einem vorzeitigen Sieg sieht es nicht aus. Besonders spektakulär ist der Kampf nicht.

Egal, was man über die unterschiedlichen sportlichen Qualitäten der beiden Kontrahenten denken mag: Austrainiert sind sie beide. (Foto: Reuters)

Um Bennetts Aussagen einzuordnen: Die NSAC beaufsichtigt nicht nur alle Boxkämpfe in Nevada, sondern auch alle UFC-Veranstaltungen. Insofern kennt er sowohl Mayweather als auch McGregor und ihre jeweiligen Qualitäten. Er glaubt, dass McGregor einen vergleichbaren Rekord wie im MMA (21 Siege in 24 Kämpfen) auch im Boxen vorzuweisen hätte, wenn er sich für den anderen Sport entschieden hätte.

Natürlich sagte der zuständige NSAC-Direktor Bob Bennett im Vorfeld, dass Geld bei der Entscheidung, den Kampf zu genehmigen, überhaupt keine Rolle gespielt habe. Schließlich ist die Commission eine staatliche Behörde, die für die Sicherheit im Kampfsport verantwortlich ist, und kein Wirtschaftsunternehmen. Bennett erwartet ein spannendes Duell zwischen Mayweather und McGregor, weil beide herausragende Athleten seien. Das mag stimmen - aber sie sind herausragende Athleten in zwei unterschiedlichen Sportarten.

Warum habe ich gerade geschrieben, dass die Undercard-Kämpfe einen höheren sportlichen Wert haben als das Duell zwischen Mayweather und McGregor? Ganz einfach: Mayweather ist einer der besten Boxer aller Zeiten, McGregor bestreitet heute seinen ersten Profiboxkampf. Normalerweise hätte ein Kampf zwischen einem langjährigen Weltmeister und einem Debütanten niemals genehmigt werden dürfen. Aber darüber hat die zuständige Nevada State Athletic Commission (NSAC) aufgrund des großen öffentlichen Interesses und der zu erwartenden Millioneneinnahmen hinweg gesehen.

Mit 41 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber immer noch ein Patriot, der den militärischen Gruß beherrscht: Steve "USS" Cunningham. (Foto: Reuters)

Cunningham dürfte den deutschen Box-Fans ein Begriff sein, immerhin brachte er Marco Huck 2007 dessen erste Niederlage bei. Vor zehn Jahren war der Amerikaner amtierender IBF-Weltmeister im Cruisergewicht. Aber die besten Zeiten von "USS" Cunningham sind lange vorbei, heute soll er als Aufbaugegner für Tabiti herhalten.

Der Hauptkampf wird voraussichtlich zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr beginnen - aber bis dahin gibt es natürlich viel zu erzählen über die beiden Protagonisten und den umsatzstärksten Boxkampf der Geschichte. Wobei: Ein richtiger Kampf dürfte es eigentlich nicht werden. Nach menschlichem Ermessen müsste Mayweather in allen Belangen überlegen sein. Wesentlich größeren sportlichen Wert haben die Undercard-Kämpfe, die schon laufen. Im Moment kämpft gerade das ungeschlagene Cruisergewichts-Talent Andrew Tabiti gegen Ex-Weltmeister Steve Cunningham.

Herzlich Willkommen aus dem Box-Mekka Las Vegas, wo es heute Nacht Floyd "Money" Mayweather jr. mit Conor McGregor zu tun bekommt.