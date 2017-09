+++ Liveticker Boxen +++ Kann Marco Huck Weltmeister Usyk besiegen?

Wie endet der Kampf zwischen Huck und Usyk?

Eins muss man den Organisatoren lassen: Die Inszenierung ist wirklich schön, der Ring ist in einen feierlichen Lichtkegel getaucht.

Während Huck bei seinem Walk-In etwas nervös wirkte, sieht Usyk auf dem Weg zum Ring sehr entspannt aus. Der Ukrainer weiß, was er kann.

Huck ist in Berlin zwar der "Heimboxer", aber Herausforderer auf den WM-Titel. Deswegen muss er als Erster den Weg in den Ring antreten. Das ist eher ungewohnt für den langjährigen Weltmeister.

Neben Michael Buffer der bekannteste Ringsprecher der Welt: Jimmy Lennon jr. mit seinem Catchphrase "It's Showtime!" (Foto: AFP)

Der Rahmen für die Premiere der "World Boxing Super Series" könnte kaum feierlicher sein. Die Organisatoren haben den legendären Ringsprecher Jimmy Lennon jr. aus den USA eingeflogen, um die Kontrahenten in den Ring zu rufen.

Das Einzige, was für Huck sprechen könnte, ist seine Erfahrung. Der Berliner hat schon 45 Profikämpfe bestritten, Usyk nur zwölf. Trotzdem wäre alles andere als ein klarer Sieg für den Ukrainer eine faustdicke Überraschung.

Huck hat dagegen zwei seiner letzten vier Kämpfe verloren. Nach der K.o.-Niederlage im August 2015 gegen Glowacki unterlag der Ex-Weltmeister im April 2017 auch im Kampf um die WBC-Weltmeisterschaft gegen den Letten Mairis Briedis.

Usyk hat schon als Amateur alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 2008 wurde er Europameister, 2011 Weltmeister, ein Jahr später gewann er bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille. Als Profi ist der 30-jährige Ukrainer ungeschlagen.

Länger als Smoliks Blitz-K.o. wird der Hauptkampf mit Sicherheit, viel spannender aber wahrscheinlich nicht. Im Normalfall dürfte Huck gegen Überboxer Usyk nicht den Hauch einer Chance haben.

So, das Kickboxen war doch ein ganz amüsantes Amuse Gueule - ein Anschmecker für das eigentlich Highlight des Abends. Michael Smolik hat Feierabend, jetzt übernehmen Marco Huck und Oleksandr Usyk in der Spätschicht. Und dieser Kampf dürfte länger dauern als die Kickbox-WM.

Das ist eine bemerkenswerte Aussage von Smolik: "Ich bin keine Maschine!" Das sah wirklich ein bisschen anders aus. Gemeint war aber nicht der Sport, sondern die Öffentlichkeitsarbeit. Smolik musste im Vorfeld zu diesem Kampf nach eigenem Befinden "zu viele" Medientermine absolvieren. Da habe ich schlechte Nachrichten: Nach solchen Leistungen wird das öffentliche Interesse eher größer als kleiner.

Smolik gibt sich nach dem Kampf generös, als er auf den "Kronenraub" beim Wiegen angesprochen wird: "In seiner kleinen Welt darf er König bleiben. Im Ring regiere ich." Aha.

In der Zeitlupe wirken die Treffer nicht so wirklich hart, im Weg stehen möchte ich trotzdem nicht, wenn Smolik zutritt. Schauspieler Mark Keller darf den Gürtel überreichen.

Das Problem bei derartig schnellen Siegen: Smolik kann selten zeigen, was er wirklich kann, weil er so wenig gefordert wird. Und Kritiker werden natürlich sagen, dass Gegner, die so schnell umfallen, keine würdigen WM-Herausforderer sind. Aber Mwamba war zumindest Nummer 2 der WKU-Weltrangliste - was immer das bedeuten mag.

So schnell kann es gehen - wenn Michael Smolik im Ring steht. Die gute Nachricht: Kazadi Mwamba steht wieder und bedankt sich beim Weltmeister artig für die Niederlage. Sehr nett.

Und Bumm! Das war's dann schon. Ich hatte nicht zu viel versprochen. Als Smolik zum ersten Mal zum Kopf statt zum Körper tritt, erwischt er den Kongolesen an der Schläfe. Mwamba taumelt und stolpert genau in einen Kniestoß hinein, der den Herausforderer zu Boden schickt. Ringrichter Goran Filipovic zählt bis 10, hätte wohl aber auch bis 300 zählen können. Mwamba ist k.o. - Smolik verbucht einen weiteren Erstrundensieg.

Smolik startet, wie man das von ihm kennt: Mit harten Drehkicks zum Bauch. Aber Mwamba nimmt die ersten Attacken relativ ungerührt zur Kenntnis.

So, die Hymnen sind verklungen, und Ringsprecher Kai Pätzmann hat nochmal so laut er kann die Namen beider Kämpfer gebrüllt. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es losgehen kann.

Vor Michael Smoliks Walk-In wird der berühmte Rocky-Monolog eingespielt, in dem er über das Leben sinniert. Als ob der Weltmeister diese Sondermotivation nötig hätte.

Smoliks Gegner hat den Weg in den Ring schon gefunden. Kazadi Mwamba nennt sich selber "King Kaz". Diesen Kampfnamen machte sich Promoter Steko zunutze und setzte Smolik beim Wiegen eine Krone auf, die Mwamba natürlich sofort klaute und für sich beanspruchte. Solche Aktionen sind zwar nicht überragend kreativ, aber zumindest schafft es Steko damit in schöner Regelmäßigkeit in die Presse.

Die gute Nachricht für alle Box-Fans, die sich nicht so sehr für das Kickboxen interessieren: Besonders lang dürfte Smoliks Kampf nicht dauern. "Ich liebe Knockouts", sagt der 26-Jährige gerne. Und lässt diesen Worten auch Taten folgen. Sein Blitz-K.o.-Rekord steht bei gerade mal drei Sekunden. Für seine letzte Titelverteidigung im Juli benötigte er 45 Sekunden.

Dass der in Deutschland übertragende TV-Sender Sat.1 Kickboxen und Boxen mischt, ist vor allem Smoliks Promoter Mladen Steko zu verdanken, dem es seit Jahren gelingt, seine tretenden Schützlinge im Fernsehen zu präsentieren.

Michael Smolik ist einer der besten Kickboxer der Welt. Nebenbei geht er als Fernsehpolizist auf Verbrecherjagd und träumt von einer großen Schauspielkarriere. Vor dem Boxkampf steht aber zunächst eine Kickbox-WM auf dem Programm. Michael Smolik verteidigt seinen Schwergewichtstitel nach Version der WKU in München gegen den Kongolesen Kazadi Mwamba. Viele fragen sich jetzt bestimmt: Michael wer? Na, Michael Smolik!

Im Kampf zwischen Huck und Usyk geht es nicht nur darum, ins Halbfinale des Millionen-Turniers einzuziehen. Zusätzlich steht die WBO-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht auf dem Programm. Diesen Titel hat Huck zwischen 2009 und 2014 13 Mal verteidigt. Dann verlor er im August 2014 in Newark gegen den Polen Krzysztof Glowacki. Usyk wiederum besiegte im September 2016 Glowacki und ist damit amtierender Champion.

Der Boxsport sucht nach neuen Helden. Dabei helfen soll die "World Boxing Super Series", ein 50-Millionen-Dollar-Turnier. Mit dabei: Marco Huck und Jürgen Brähmer. Worum geht es eigentlich bei der "World Series of Boxing"?