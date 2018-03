Box-WM im Supermittelgewicht Keine Zeugen

Tyron Zeuge hat allen Grund, zufrieden zu sein. Der 25-jährige Berliner bleibt Box-Weltmeister im Supermittelgewicht. Nicht nur das: Er hat seinen Herausforderer Isaac Ekpo am Samstagabend in Hamburg schon in der zweiten Runde ausgeknockt. Wenn der einzige verbliebene deutsche Weltmeister derartig souverän gewinnt, müsste der Jubel groß sein. Doch der Sieg hat Schönheitsfehler.

Der erste war die Leistung des Gegners. Ekpo wirkte vom ersten Gong an überfordert, bewegte sich behäbig, kämpfte ohne sichtbare Deckung und bot so ein dankbares Ziel. Dass Zeuge die Schwächen seines Gegners konsequent ausnutzte, ihn schon in der ersten Runde zu Boden schickte und dann im zweiten Durchgang abfertigte, kann man Zeuge kaum vorwerfen. Mike Tyson wurde für seine vielen kurzründigen K.o.s als Held gefeiert - obwohl viele seiner Gegner noch chancenloser waren als der Nigerianer.

War Zeuge zu stark oder der Gegner zu schwach?

Aber Zeuge ist nicht Tyson. Von 23 Kämpfen hat er "nur" zwölf vorzeitig gewonnen. Der Berliner gilt nicht als klassischer Knockouter. Dementsprechend liegt es nahe, den Blitzsieg eher der Schwäche des Gegners als der Stärke des Weltmeisters zuzuschreiben. Immerhin ist Ekpo schon 37 Jahre alt - und bewegte sich im Ring wie ein 57-Jähriger. Zudem hatte er vor einem Jahr schon einmal gegen Zeuge verloren.

DPA Isaac Ekpo (l.), Tyron Zeuge

Doch man kann weder Zeuge noch seinem Sauerland-Team vorwerfen, einen handverlesenen und besonders schlechten Herausforderer für die dritte Titelverteidigung des Weltmeisters ausgesucht zu haben. Der Rückkampf gegen Ekpo war vom Weltverband angeordnet worden, weil das erste Duell durch eine Cut-Verletzung ein kontroverses vorzeitiges Ende gefunden hatte. Zeuge musste also gegen Ekpo boxen - und er ließ keinen Zweifel daran, dass er der bessere Mann ist.

Ekpo geht zu Boden, "Sport1" zeigt Werbung

Der schwache Gegner war aber nur eines der Probleme. Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass die deutschen TV-Zuschauer den entscheidenden Schlag gar nicht live sehen konnten. Die Weltmeisterschaft wurde zwar von Sport1 übertragen, doch als Zeuge zu Beginn der zweiten Runde ernstmachte und Ekpo zu Boden schickte, war der Sender noch in der Werbepause.

Knockout nicht gesehen, weil @SPORT1 lieber Werbung zeigt. Bei nem WM-Kampf.



Danke für nix. #Zeuge — Juri Kristiansen (@DerBueriff) 24. März 2018

Statt den Berliner für seine starke Leistung zu feiern, dürften sich die Fans vor den Bildschirmen über die Fehlleistung der Fernsehverantwortlichen echauffiert haben. Auch Tobias Drews, Kommentator und "Head of Boxing" bei Sport1, ließ seinem Unmut am Ring freien Lauf, indem er wutentbrannt seine Unterlagen durch die Gegend warf.

Das Publikum wollte lieber "Hafen-Basti" sehen

In der Halle wurde Zeuge zwar gefeiert - aber das auch nur von einer Handvoll eingefleischter Fans. Die eigentlich ausverkaufte Arena in Hamburg-Wilhelmsburg war während des Hauptkampfes nur noch zu zwei Dritteln gefüllt. Nach dem schnellen Ende leerte sie sich blitzartig. Viele Zuschauer waren nicht für die WM mit Zeuge gekommen, sondern um den Vorkampf zwischen den Lokalmatadoren Sebastian Formella und Angelo Frank zu sehen.

DPA Sebastian Formella (r), Angelo Frank

Das Duell zwischen "Hafen-Basti" und dem Artisten vom Zirkus "Europa" hielt, was sich die Fans von ihm versprochen hatten. In einem unterhaltsamen Kampf hatten beide Boxer starke Momente. Am Ende siegte Formella durch technischen K.o. in der siebten Runde. Zuvor hatte er Frank mit einer rechten Geraden auf den Solar Plexus zu Boden gezwungen. Der Zirkus-Boxer kam zwar noch mal auf die Beine, wurde aber im anschließenden Schlaghagel von seinem Trainer aus dem Kampf genommen.

Murat mit spektakulärem Sieg

Noch spektakulärer war die Auseinandersetzung zwischen Karo Murat und dem US-Amerikaner Travis Reeves um den Titel der eher unbedeutenden International Boxing Organization (IBO) im Halbschwergewicht. Murat und Reeves lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, in dem beide reihenweise harte Treffer kassierten. In der zwölften und letzten Runde kam Murat mit einem linken Kopfhaken durch, der seinen Gegner bedenklich ins Wanken brachte.

Murat setzte nach, Reeves konnte sich nicht mehr wehren, sodass sich Ringrichter Oliver Brien gezwungen sah, den Kampf abzubrechen. Auch wenn das Ende für Diskussionen sorgte, weil einige Zuschauer der Meinung waren, dass der Referee zu früh eingegriffen hat, wurden beiden Boxer für ihre starken Leistungen gefeiert.

DPA Travis Reeves (l.),

Auch das war ein Problem für Zeuge: Da die Vorkämpfe so ausgeglichen und mitreißend waren, fiel sein klarer Sieg über einen schwachen Gegner im Vergleich ab. Zudem hat der Berliner in Hamburg kaum Fans. Insgesamt ist der 25-Jährige bundesweit bemerkenswert unbekannt, wenn man bedenkt, dass er noch ungeschlagen und der momentan einzige deutsche Box-Weltmeister ist.

So passt es ins Bild, dass der K.o. nicht zu sehen war. Ein Phantomschlag eines Phantomweltmeisters, von dessen Existenz die meisten Deutschen nichts wissen. Dabei wäre es Zeuge zu wünschen, dass mehr Menschen von ihm und seinem Können erfahren - zumindest, wenn er so gut boxt wie gegen Ekpo und dabei nach Möglichkeit noch stärkere Gegner vor die Fäuste bekommt.

Im Gespräch ist ein Duell mit Ex-Weltmeister Arthur Abraham, das für beide lohnenswert sein könnte: Für Abraham wäre es die wohl letzte WM-Chance, für Zeuge die Möglichkeit, durch den Sieg gegen einen großen Namen bekannter zu werden. Wenn der Kampf zustande kommen sollte, wird der übertragende Fernsehsender hoffentlich darauf achten, ihn auch wirklich zu zeigen.