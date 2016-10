Doping-Ermittlungen Britischer Boxverband entzieht Fury Lizenz

Tyson Fury darf vorerst nicht mehr boxen. Der britische Profiboxverband BBBofC hat dem ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister bis auf Weiteres die Boxlizenz entzogen. Demnach sollen zunächst die Resultate der Untersuchungen der "medizinischen und dopingrelevanten Probleme" abgewartet werden.

Allerdings wollte der Brite ohnehin nicht so schnell in den Ring zurückkehren. Fury hatte in der Nacht auf Mittwoch seine drei Weltmeistertitel zur Verfügung gestellt. "Ich bin im Moment nicht in der Lage, meine Titel zu verteidigen, und ich habe die schwere und emotionale Entscheidung getroffen, nun offiziell meine wertvollen Welttitel abzugeben", hieß es in einer Mitteilung seines Managements. Der 28-Jährige wolle sich in Zukunft darauf konzentrieren, sich vollständig zu erholen, "ohne jeglichen Druck und mit der nötigen Hilfe medizinischer Experten".

Fury hatte im November vergangenen Jahres Wladimir Klitschko besiegt. Doch der WM-Rückkampf platzte zweimal, zuletzt am 23. September. Zudem war bekannt geworden, dass Fury am 22. September positiv auf die Einnahme von Kokain getestet worden war. Aufregung gab es auch um seine Ankündigung eines Rücktritts - und um das Dementi kurz darauf.