+++ High-Liveticker Boxen +++ Kann Klitschko Weltmeister Joshua besiegen?

Wie endet der Kampf?



Gegen Tyson Fury war Wladimir Klitschko nicht in der Lage, seine Taktik anzupassen. Er wirkte geradezu hilflos. Welche Strategie wird Klitschko heute zeigen müssen, um Joshua zu schlagen? Michel Massing:Gegen Tyson Fury war Wladimir Klitschko nicht in der Lage, seine Taktik anzupassen. Er wirkte geradezu hilflos. Welche Strategie wird Klitschko heute zeigen müssen, um Joshua zu schlagen?

Malte Müller-Michaelis:

Der beste Name in Joshuas Kampfrekord ist bislang wohl sein Landsmann Dillian Whyte. Gegen den hatte er bei den Amateuren verloren. Als sie sich im Dezember 2015 als Profis wiedertrafen, gewann Joshua durch TKO in der siebten Runde, wackelte aber vorher bedenklich. Deswegen hält sich das Gerücht, dass Joshua ein schwaches Kinn hätte. Das sagt man seit Ewigkeiten auch über Klitschko. Insofern könnte der Kampf heute vorzeitig enden. Die Frage ist: Wer trifft und wer fällt?

Malte Müller-Michaelis:

Der Erfahrungsunterschied ist natürlich enorm. Joshua hat erst 18 Profikämpfe bestritten - so viele Titelverteidigungen waren es bei Klitschko nur in seiner zweiten Regentschaft als Weltmeister. Insgesamt ist es für Wladimir heute die 28. WM und schon der 69. Profikampf. Dabei hat Klitschko in den letzten 20 Jahren so gut wie alles geboxt, was Rang und Namen hatte. In Joshuas Kampfrekord fehlen große Namen. Dafür hat er bislang jeden seiner 18 Kämpfe durch vorzeitig, also durch KO oder TKO, gewonnen. Unter anderem hat er Kevin Johnson in der zweiten Runde ausgeknockt, der ein paar Jahre zuvor mit Wladimirs älterem Bruder Vitali über die vollen zwölf Runden gegangen war.

Michel Massing:

Malte, schaut man sich den Kampfrekord von Anthony Joshua an, dann stehen da keine großen Namen. Auf ein Kaliber wie Klitschko ist 27-Jährige in seiner Karriere noch nie gestoßen, oder?

Malte Müller-Michaelis:

Nach seinem Sieg weinte Holmes in der Kabine, weil er eine Legende demontiert hatte. Mal schauen, ob Joshua heute die Tränen zurückhalten kann.

Malte Müller-Michaelis:

Die Konstellation, dass ein ehemaliger Champion gegen seinen Sparringspartner antritt, gibt es natürlich nicht zum ersten Mal in der langen Box-Geschichte. Es ist ja alles schon mal irgendwie dagewesen. Das größte historische Vorbild ist natürlich immer der legendäre Muhammad Ali. Nachdem er 1978 seinen WM-Titel gegen Leon Spinks verloren hatte, wurde Larry Holmes Weltmeister, ein ehemaliger Sparringspartner Alis. Beim Versuch, Holmes den Titel abzunehmen, verlor Ali durch Aufgabe nach der zehnten Runde. Heute wird sich zeigen, ob sich Geschichte wiederholt oder eben nicht.

Malte Müller-Michaelis: Genau richtig. Die beiden kennen sich aus dem Sparring. Als sich Klitschko 2014 auf seinen Kampf gegen Kubrat Pulev vorbereitet hat, lud er den Olympiasieger Joshua zu sich ins Trainingslager nach Österreich ein. Angeblich soll Joshua während des Sparrings am Boden gewesen sein. Das ist aber drei Jahre her, in denen der Brite besser geworden ist - Klitschko eher nicht. Im Kampf gegen Pulev zeigte er seine bis heute stärkste Leistung und gewann durch KO in der fünften Runde. Die Auftritte danach gegen Bryant Jennings und eben Fury waren dagegen sehr schwach. Die entscheidende Frage heute ist: Welchen Klitschko bekommen wir zu sehen - den aus dem Pulev-Kampf oder den der letzten Jahre?

Michel Massing:

Nun ist Fury zum Zuschauen verdammt und Klitschko trifft auf Joshua. Der ist für ihn kein Unbekannter, stimmt's Malte?

Malte Müller-Michaelis:

Ich persönlich finde Fury extrem unterhaltsam. Im privaten Gespräch ist er ein total netter Kerl. Aber leider ist er auch komplett wahnsinnig und ändert seine Meinung deutlich öfter als seine Unterwäsche. Mal sagt er, dass er keine Lust mehr aufs Boxen hat, im nächsten Moment kündigt er sein Comeback an. Erst beleidigt er Klitschko und Joshua und sagt, sie interessieren ihn nicht, dann wünscht er ihnen viel Glück und will gegen den Sieger boxen. Man weiß einfach nie, woran man bei ihm ist.

Malte Müller-Michaelis:

Vertraglich war ein Rematch gegen Fury vereinbart. Das ließ der selbsternannte "Gypsy King" aber gleich mehrfach platzen. Dann kam heraus, dass er bei früheren Kämpfen gedopt war und außerdem ein Kokain-Problem hat. Klitschko wartete ewig auf den Rückkampf, der nie kam. In der Zwischenzeit wurden Fury die WM-Titel, die er Wladimir abgenommen hatte, für vakant erklärt. Joshua nutzte die Chance und wurde Weltmeister. Die Fury-Geschichte kann man übrigens hier noch mal nachlesen: Klitschko-Bezwinger Fury: Ganz unten - SPIEGEL ONLINE - Sport 2015 entthronte er Wladimir Klitschko. Danach machte Tyson Fury mit Doping, Drogen und antisemitischen Äußerungen Schlagzeilen. Jetzt kämpft Klitschko wieder um den WM-Titel - und Fury muss zuschauen.

Michel Massing:

Wladimir Klitschko hat seinen letzten Kampf im November 2015 gegen Tyson Fury verloren. Warum hat er eigentlich seit dem nicht mehr geboxt, Malte?

Malte Müller-Michaelis:

Weil die Ticket-Nachfrage für diesen Kampf so groß war, wurden auf Antrag von Promoter Eddie Hearn noch 10.000 zusätzliche Plätze genehmigt. Hearn sagte, er hätte über 200.000 Karten verkaufen können. Für die Ausnahmegenehmigung war die Zustimmung des Bürgermeisters von London, Sadiq Khan, nötig. Der ist zum Glück Box-Fan.

Malte Müller-Michaelis:

Nicht ganz. Es ist der größte Kampf der Nachkriegsgeschichte - und das in ganz Europa. In den 30er Jahren zog der Mittelgewichtler Len Harvey mehrfach 90.000 Zuschauer in britische Stadien. Ich muss aber zugeben: Ich war nicht dabei, um mitzuzählen. Den bisherigen Nachkriegsrekord hält der zweite Kampf zwischen Carl Froch und George Groves. Am 31. Mai 2014 siegte Froch durch TKO in der achten Runde. Übrigens auch in Wembley, damals allerdings vor "nur" 80.000 Fans.

Michel Massing:

Malte, in ca. einer Dreiviertelstunde geht es los. Wir erwarten einen Mega-Kampf, ist es vom Zuschaueraufkommen der größte Kampf der britischen Boxgeschichte?

