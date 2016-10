Skandal bei Olympia Boxverband suspendiert 36 Punkt- und Ringrichter

Der internationale Amateurbox-Weltverband Aiba hat nach der Kritik an den Punkt- und Ringrichtern bei den Olympischen Spielen in Rio sämtliche 36 Offizielle suspendiert, die in Rio eingesetzt worden waren. Die Sperre gilt für die Zeit der laufenden Untersuchung.

Mehrere Boxer hatten sich in Rio nach ihren Niederlagen über die Urteile beschwert. Für Aufsehen sorgte insbesondere der Fall Michael John Conlan. Der irische Boxer war nach einer umstrittenen Punktniederlage gegen den Russen Wladimir Nikitin ausgeschieden - und erhob anschließend schwere Vorwürfe. "Die Aiba ist eine Bande von Betrügern", sagte der 24-Jährige. "Das sind korrupte Bastarde, das läuft alles mit Bezahlung."

Getty Images Boxer Conlan nach der Niederlage gegen Nikitin

Die Aiba wies damals jegliche Korruptionsvorwürfe von sich, leitete aber Untersuchungen ein und suspendierte schon vor Ort einige Offizielle. Nun folgte eine weitere Maßnahme.

"Rio war ein Wendepunkt für die Aiba. Boxen stand bei Olympia aus guten Gründen im Rampenlicht, gelegentlich aber auch aus den falschen Gründen", sagte Verbandspräsident Wu Ching-Kuo.

Am umstrittenen "Ten-Point-Must-System", bei dem drei Punktrichter jede Runde unabhängig voneinander bewerten, wolle man aber festhalten, das System habe sich ausgezahlt, so Wu. In Zukunft soll das Punkten aber noch transparenter werden.

Die Wertungsart war kritsiert worden, weil die Punktrichter neben der Schlaganzahl und -härte auch vermehrt weiche Faktoren wie Dominanz, Wettbewerbsfähigkeit, Überlegenheit in Technik und Taktik sowie Einhaltung der Regeln in ihr Urteil einfließen lassen sollten. Die subjektiven Einschätzungen würden Manipulationen ermöglichen.