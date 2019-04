Wladimir Klitschko ist im Box-Ruhestand. Dennoch gab es immer wieder Spekulationen über ein Comeback des ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters. Zuletzt hieß es, der Streamingdienst Dazn habe Klitschko 40 Millionen US-Dollar für drei Kämpfe angeboten.

Bislang erteilte der 43-Jährige derartigen Spekulationen eine klare Absage. Mitte Januar bezeichnete er sie bei Twitter als "verfrühten Aprilscherz". Am Rande der Feier zum 70-jährigen Bestehen des Bundes Deutscher Berufsboxer in München hörte sich das am Freitagabend leicht anders an: "Vor zwei Jahren habe ich zum letzten Mal geboxt. Seitdem bin ich im Ruhestand, und daran hat sich bisher nichts geändert", sagte Klitschko dem SPIEGEL: "Falls sich etwas ändern sollte, berichte ich als Erster darüber - und nicht die Medien."

Zuvor hatte er schon dem Sport-Informations-Dienst sid gesagt, er fühle sich von dem Spekulationen geschmeichelt: "Wenn die Fans das wirklich sehen wollen, ist es schön. Ich freue mich, dass mich die Community und der Sport vermissen. Man sagt nie nie."

Klitschko war vor knapp zwei Jahren zurückgetreten. Seinen bislang letzten Profikampf hatte er im April 2017 gegen Anthony Joshua verloren.