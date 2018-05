Nach Finalsieg gegen Friedrichshafen Berlin ist deutscher Volleyball-Meister

Die BR Volleys sind deutscher Meister im Volleyball. Im fünften und entscheidenden Spiel der Finalserie gegen Dauerrivale VfB Friedrichshafen setzten sich die Berliner am Mittwochabend souverän mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) durch.

Die 3910 Zuschauer in der ausverkauften ZF-Arena in Friedrichshafen sahen über das gesamte Spiel einen dominanten Titelverteidiger. Nach einem spannenden ersten Satz zogen die Berliner im zweiten Durchgang schnell mit sechs Punkten davon und gingen mit 2:0 in Führung. Friedrichshafen kam im dritten Satz zurück ins Spiel, konnte den Berlinern aber nicht mehr gefährlich werden.

Für die Volleys ist es die dritte Meisterschaft in Serie, die insgesamt neunte deutsche Meisterschaft - und die erste unter Trainer Stelian Moculescu. Der hatte zwischen 1997 und 2016 insgesamt 13 Titel mit dem VfB geholt und war dann in den Ruhestand gegangen.

Am 12. Februar kehrte der ehemalige Bundestrainer dann aus dem Rentnerleben nochmal als Coach zurück. "Ich weiß, wie ich die Leute zu nehmen habe. Ich bin nur der Hilfsarbeiter, richten müssen es die Spieler selbst auf dem Feld", beschrieb der 67 Jahre alte Moculescu vor dem Finale seine Rolle. Im Anschluss sagte er: "Die haben heute ein perfektes Spiel gemacht."

DPA Stelian Moculescu

Für Moculescu persönlich ist es Meistertitel Nummer 20 - und aller Voraussicht nach der nun wirklich letzte. Denn seine Mission in Berlin ist höchstwahrscheinlich beendet. Der Franzose Cedric Enard, der gerade Tours VB zum französischen Meister gemacht hat, wird bereits als Nachfolgekandidat gehandelt.